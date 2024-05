So war die Sängerin dennoch präsent Travis Kelce: Ohne Taylor Swift bei Formel 1 in Miami Ereignisreiches Solo-Wochenende für Travis Kelce: Der Footballer und Freund von Taylor Swift besuchte erst das Kentucky Derby und dann die Formel 1 in Miami – in völlig unterschiedlichen Outfits. Superstar Swift war zwar abwesend, aber dennoch indirekt präsent.