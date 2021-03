TikTok-Millionär Candy Ken beim Boxkampf der Giganten?

23.03.2021 20:15 Uhr

Influencer geben sich beim Box-Event "Battle of the Platforms" gegenseitig eins auf die Nase. Da will Candy Ken natürlich mitmischen.

Boxen ist ja in den USA in letzter Zeit wieder mal das ganz große Ding und wird ordentlich gehypt.

TikTok-Star Candy Ken beweist seinen Fans immer wieder, dass er in keine Schublade passt. Der verheiratete Influencer, der vorzugsweise rosa Klamotten trägt, will als Boxer in den Ring steigen und beim sogenannten „Battle of the Platforms“ antreten.

Boxen für Social Gloves Entertainment

Am Wochenende schrieb der gebürtige Österreicher und Papa in spé jedenfalls auf Instagram: „Ich bin bereit zu kämpfen“. Gemeint war damit der anstehende Promi-Box-Event von „Social Gloves Entertainment“. Die Plattform veranstaltet u.a. auch Boxkämpfe, in denen Stars und Sternchen aus den sozialen Medien gegeneinander antreten.

Die Bewerbungen laufen noch bis zum 15. April. Die kommende Kämpfe sollen am 5. Juni stattfinden. Bei dieser Show treten prominente YouTuber gegen berühmte TikToker an. Die Veranstalter versprechen auch Musikperformances, verrieten aber noch nicht, wer genau da auftreten soll.

Um den „Battle of the Platforms“ sehen zu können, kauft man sich ein virtuelles Eintrittsticket und verfolgt den Kampf dann zu Hause vorm PC auf LiveXLive,

Candy Ken will in den Ring

Noch gehört Candy Ken nicht zu den offiziellen Teilnehmern, aber er hofft es bald zu werden. Denn „Social Gloves Entertainment“ will seine Fans und Follower selbst die Gegner für den YouTuber Danny Duncan und den TikToker Taylor Holder wählen lassen.

Rosa-Liebhaber Candy Ken hofft gewählt zu werden. Mit seinen über 13 Millionen Fans alleine auf TikTok stehen die Chancen auch nicht schlecht! Sein Kommentar gegenüber klatsch-tratsch.de: „Das finde ich megaspannend. Das ist natürlich kein professionelles Boxen, aber für Entertainment und ich liebe Entertainment. Ich habe mein ganzes Leben schon Sport gemacht, deswegen finde ich es cool das auf die Bühne zu bringen. Normalerweise mache ich meinen Content online ja nicht mit sportlichem Inhalt. Da geht es ja mehr um mein Leben, meine Outfits und meine Musik.“

Candy Ken fügt hinzu: „Ich habe habe Motivation, ich habe den Kampfgeist, bin wettbewerbsfähig. Ich bin perfekt dafür! Und ich finde das auch eine geile Challenge für mich selber. Und es ist natürlich auch für meine Fans gut, ein pinkes Unicorn zu sehen, wie es seine Gegner ausknockt.“

Mehr Fans als Österreich Einwohner

Was für den leidenschaftlichen und vor allem sympathischen Ösi-Spaßvogel spricht ist absolut unique:

Candy Ken kommt aus der Heimat von Arnold Schwarzenegger, der weltgrößten Fitness-Ikone aller Zeiten! Da wird es Zeit, dass die Sportskanone den Labertaschen-TikTokern aus Amerika mal ordentlich zeigt, wo’s lang geht. Seit 15 Jahren quält sich Candy Ken fast täglich im Gym!

Und: Man muss sich bitte mal das hier vorstellen: Candy hat vier Millionen mehr Fans als Österreich Einwohner. Davon konnte Big Arnold damals träumen! Und gibt es denn einen US-Influencer, der mehr Fans als seine Heimat hat? Also bitte. Damit hat sich Candy Ken schon mal als absolute Ausnahmeerscheinung für die Challenge qualifiziert!

Hinzu kommt, dass er im Juni Vater wird. Seine süße Ehefrau Jostasy erwarten ihr erstes Kind! Wer von den Gegner kann das mitbringen?

Im Ring gegen Tayler Holder

Wir könnten uns jedenfalls sehr gut vorstellen, dass der Österreicher gegen Sportskanone, Gelegenheitsmusiker und Weltreisender Tayler Holder (23, Foto unten) kämpfen wird. Denn in Sachen Fitness, Figur und Größe ähneln sich dieser und Candy Ken stark.

Auch für Youtuber Danny Duncan (28), bekannt für seine Skateboard- und Prank-Clips wird noch ein Gegner gesucht!

Bisher steht es allerdings in den Sternen, ob der werdende Vater überhaupt teilnehmen wird. Sicher mit dabei sind die Influencer DDG, Deji, FaZe Jarvis, Michael Le, Nate Wyatt, Tanner Fox und Vinnie Hacker.

Candy Ken drücken wir jedenfalls von Deutschland aus die Daumen. (LK/PV)