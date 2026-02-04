Stars Tim Bendzko findet offene Worte über seine Scheidung

Tim Bendzko - 09.02.17 - Koeln - rtn - radio tele nord BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2026, 14:00 Uhr

Tim Bendzko findet offene Worte über seine Scheidung.

Sänger Tim Bendzko hat in einem ausführlichen Interview offen über das Scheitern seiner Ehe gesprochen.

Die Beziehung zwischen dem 40-Jährigen und Model Melina Martin zerbrach bereits im Jahr 2024, wie der Künstler gegenüber ‚BUNTE‘ bestätigte. Auch wenn die Trennung schmerzhaft war, betont Bendzko, dass dieser Schmerz Teil eines lebenslangen Prozesses sei: „Auch wenn es wehtut und wahrscheinlich immer wehtun wird, so ist das Positive, dass diese Verbindung noch immer da ist.“ Der Musiker unterstrich damit, dass geblieben ist, was für ihn zählt – die gemeinsame Zeit und die Verbindung zu seinem Kind.

Mit seiner Ex-Frau hat Bendzko einen fünfjährigen Sohn, der für ihn jetzt im Mittelpunkt steht. Über eine mögliche neue Liebe in seinem Leben lässt der Künstler das Gespräch offen. In dem Gespräch erklärte er vielmehr, dass die Suche nach Glück und Liebe oft nicht zu einem anderen Menschen, sondern „wieder bei sich selbst“ führe. Doch ein endgültiges Ankommen habe er bislang noch nicht erreicht.

Die Scheidung macht sich auch musikalisch bemerkbar: Auf seinem aktuellen Album ‚Alles, nur nicht zurück‘ findet sich mit dem Song ‚Immer‘ eine sehr persönliche Ballade, die sich thematisch mit dem Ende seiner Ehe auseinandersetzt. Dort singt er unter anderem darüber, wie wichtig es ist, Gefühle und Erfahrungen ehrlich zu verarbeiten – nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bendzko, der normalerweise sein Privatleben sehr schützt, zeigte sich selten so verletzlich und reflektiert. Die positive Resonanz auf seine Offenheit bestärkt ihn darin, künstlerische Ehrlichkeit mit emotionaler Tiefe zu verbinden. Mit dieser neuen künstlerischen Phase zeigt der Berliner Sänger, wie er persönliche Tiefpunkte nicht nur meistert, sondern auch in kreative Kraft verwandelt.