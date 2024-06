Film Tim Burton über die ‚Beetlejuice Beetlejuice‘-Dreharbeiten mit Michael Keaton

Tim Burton - April 2024 - Getty Images - CinemaCon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2024, 12:00 Uhr

Tim Burton scherzte darüber, dass Michael Keaton wie „von einem Dämon besessen“ gewesen sei, als er seine Rolle als Beetlejuice erneut spielte.

Der 72-jährige Schauspieler wird für das kommende ‚Beetlejuice Beetlejuice‘-Sequel der Horrorkomödie von 1988 zurückkehren, wobei der Regisseur und seine Co-Stars es surreal fanden, wie der Star nach 36 Jahren sein Alter Ego spielte, als wäre es erst gestern gewesen.

Der ‚Edward mit den Scherenhänden‘-Filmemacher verriet in einem Interview gegenüber dem ‚Empire‘-Magazin: „Es war so, als sei er von einem Dämon besessen, da er einfach erneut in die Rolle hineinschlüpfte. Catherine O’Hara (Delia Deetz) meinte: „Das war verrückt. Wahnsinnig.“ Und auch Jenna Ortega (Astrid Deetz) fügte über die Zusammenarbeit mit dem Darsteller hinzu: „Es war so, als ob gerade ein Tier mit einer Waffe ins Zimmer gelaufen war. Ihn körperlich verändern und erscheinen zu sehen, Michael Keaton verschwinden zu sehen und mich mit diesem Beetlejuice-Typen auseinandersetzen zu müssen … das hat mich einfach umgehauen.“ Der ‚Jack Frost‘-Star enthüllte, wie wichtig es gewesen sei, sicherzustellen, dass er dieselbe Version des Geistes verkörperte und erklärte: „Es gab so viel Merchandising davon, dass ich erneut dort anfangen musste, wo es angefangen hatte. Ich musste mich fragen: ‚Was dachte sich meine ungewöhnliche Vorstellungskraft überhaupt dabei, als ich ihn kreiert habe?’“