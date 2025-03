Stars Johnny Depp: Plötzlicher Ruhm machte ihn ‚verrückt‘

Johnny Depp - red carpet awards ceremony of the 4th edition of Red Sed Sea Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.03.2025, 11:45 Uhr

Johnny Depp war vom Ruhm „völlig ausgeflippt“.

Der 61-jährige Schauspieler hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der erfolgreichsten Stars Hollywoods entwickelt – aber Johnny hatte anfangs Schwierigkeiten, mit dem Druck von Ruhm und Erfolg fertig zu werden.

In Tara Woods vierteiliger, noch unbetitelter Dokumentarserie über Tim Burton erzählte Johnny: „Die Leute flüsterten und zeigten mit dem Finger und so. Ich fühlte mich wie eine Art roher Nerv, den man zur Schau stellte.“ Johnny hat eine äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem gefeierten Regisseur genossen und spielte in Filmen wie ‚Edward mit den Scherenhänden‘, ‚Sleepy Hollow‘ und ‚Charlie und die Schokoladenfabrik‘ mit. Und der Schauspieler glaubt, dass sie sich schon immer „auf vielen Ebenen verbunden haben“. Er sagte: „Als wir uns das erste Mal trafen, fiel mir auf, dass er nicht sehr viele Worte sagte. Tim fing einen Satz an und ich sagte: ‚Oh ja.‘ Und dann sprachen wir über Boris Karloff oder so. Wir haben uns auf vielen Ebenen verstanden.“

Trotzdem hatte Johnny damals Angst, dass er es mitten in den Dreharbeiten zu ‚Edward mit den Scherenhänden‘, dem Fantasy-Film von 1990, „vermasseln“ würde. Der Schauspieler erklärte: „Ich wurde für den Film gecastet, aber ich trat in eine Art Familie ein, in die ich noch nicht vollständig hineingezogen worden war. Ich war absolut überzeugt, dass ich es vermasseln würde. Tim hatte mit allen anderen in der Besetzung geprobt. Mit jedem. Nicht mit mir. Er schloss mich aus der Besetzung und der Crew aus und isolierte mich.“ Johnny gab zu, dass Tims Isolierung ihn „überaus paranoid“ machte. Der Filmstar, dessen Filme weltweit mehr als 8 Milliarden Dollar eingespielt haben, sagte: „Es war beängstigend. Ich war überaus paranoid. Warum probt Tim nicht mit mir? Vielleicht vertraut er mir. Nein, das tut er nicht. Er vertraut dir nicht, was bist du verrückt? Er wird jemand anderen besetzen, Mann.“