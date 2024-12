Timothée Chalamet setzt mit seinen glamourösen und androgynen Outfits regelmäßig Trends - diesmal allerdings nicht. Auf der Premiere seines neuen Biopics über Bob Dylan erschien er mit blonden Haaren und einem Outfit, das unaufgeregter nicht hätte sein können. Das hat seinen Grund.

Für die Premiere seines neuen Films "A Complete Unknown" in New York hat sich Timothée Chalamet (28) etwas Neues einfallen lassen. Der Schauspieler ist für seine androgynen, experimentierfreudigen Styles bekannt. Diesmal war er allerdings kaum zu erkennen.

Statt auf ein modisches Statement setzte der "Dune"-Star diesmal auf absoluten Normcore. Chalamet erschien in einer schwarzen Lederjacke über einem rotem Flanellhemd, mit einem grau gemusterten Schal um den Hals und einer hellblauen Mütze auf dem Kopf. Darunter zeichneten sich nicht seine sonst schwarzen Locken ab, sondern blonde Stirnfransen. Damit war Chalamet kaum zu identifizieren und verkörperte das absolute Gegenteil von den glamourösen Styles, die er normalerweise bei solchen Gelegenheiten präsentiert.

Doch die modische Neuorientierung hat einen Hintergrund: Bob Dylan (83), den Chalamet in seinem neuesten Film verkörpert, war 2003 in dem exakt gleichen Outfit beim Sundance Film Festival erschienen: Lederjacke, Flanellhemd, grau gemusterter Schal, weiß-blau gescheckte Mütze und die blonden Haare.

Dylan dürfte über die Hommage lachen. Er hatte sich Anfang Dezember bereits positiv über seinen Darsteller geäußert. Auf X schrieb der mit einem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnete Musiker: "Timmy ist ein brillanter Schauspieler, also bin ich sicher, dass er als Ich absolut glaubwürdig sein wird. Oder als mein jüngeres Ich. Oder als ein anderes Ich."

There’s a movie about me opening soon called A Complete Unknown (what a title!). Timothee Chalamet is starring in the lead role. Timmy’s a brilliant actor so I’m sure he’s going to be completely believable as me. Or a younger me. Or some other me. The film’s taken from Elijah…

— Bob Dylan (@bobdylan) December 4, 2024