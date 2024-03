Film Timothée Chalamet träumt von ‚A Complete Unknown‘-Cameo-Auftritt von Austin Butler

Timothée Chalamet - DUNE: PART TWO - WORLD PREMIERE - LONDON - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2024, 14:00 Uhr

Timothée Chalamet sprach darüber, dass er sich wünscht, dass Austin Butlers Elvis in seinem neuen Bob-Dylan-Biopic ‚A Complete Unknown‘ einen Cameo-Auftritt hat.

Der 28-jährige Darsteller wird den ‚Like a Rolling Stone‘-Sänger in dem kommenden Projekt darstellen und hofft, dass Austin seine Rolle des verstorbenen King of Rock ’n‘ Roll in dem Film wiederholen wird, die er zuvor in Baz Luhrmanns ‚Elvis‘ von 2022 spielte.

In einem Gespräch gegenüber dem ‚NME‘ erzählte Timothée: „Ich wünschte, dass wir damit ein musikalisches Kinouniversum erschaffen könnten.“ Der Schauspieler fügte hinzu, dass er das Wissen seines Co-Stars aus ‚Dune: Part Two‘ genutzt habe, um seine Darstellung von Bob Dylan im neuen James-Mangold-Streifen perfektionieren zu können. Chalamet enthüllte: „Ich habe ununterbrochen Austins Gehirn durchforstet. Lassen wir meinen Film herauskommen, bevor ich das Glück habe, bei Austin dabei zu sein, er hat so einen phänomenalen Job gemacht.“ Der ‚Wonka‘-Star erzählte zudem, dass die Idee eines „musikalischen Multiversums“ nicht ganz abwegig sei, weil Elvis (gespielt von Tyler Hilton) auch in Mangolds Johnny-Cash-Biopic ‚Walk the Line‘ von 2005 zu sehen war. „In der Johnny-Cash-Biografie gibt es eine Elvis-Figur. Ich kann nicht aus Elvis‘ Perspektive sprechen, aber tief in der Bob-Dylan-Geschichte hat er einen enormen Respekt vor Elvis und Sun Records“, sagte Timothée. Austin erklärte, dass es ihm Spaß gemacht habe, mit Chalamet über das Biopic-Erlebnis zu reden, wobei er sich auf den Film freue.