Timothée Chalamet und Tilda Swinton: Als Fashion-Duo unschlagbar

Timothée Chalamet und Tilda Swinton bei der Cannes-Premiere von "The French Dispatch". (hub/spot)

13.07.2021 09:36 Uhr

In Hollywood gehören sie zu den gefragten Stars, aber auch in Sachen Mode sind Timothée Chalamet und Tilda Swinton ein unschlagbares Duo. Das bewiesen sie nun einmal mehr in Cannes.

Timothée Chalamet (25) und Tilda Swinton (60) bewiesen einmal mehr, dass es in Cannes nicht nur um Filme, sondern auch um Mode geht. Bei der Premiere von Wes Andersons (52) Streifen „The French Dispatch“ erschienen die Co-Stars gemeinsam auf dem roten Teppich und präsentierten dabei ganz besondere Outfits.

Swinton stellte ein farbenfrohes Ensemble von Haider Ackermann zur Schau – bestehend aus einem kurzen, pinkfarbenen Satin-Blazer sowie ein dazu passendes Top und einem orangefarbenen, bodenlangen Rock. Unter dem Blazer kamen außerdem grüne Ärmel mit Pailletten hervor. Zu ihrem bunten Look kombinierte die 60-Jährige pinke Pumps.

Liebevolle Gesten

Timothee Chalamet erschien ganz in Silber auf dem roten Teppich in Cannes. Der Schauspieler hatte sich für einen Anzug im Metallic-Look von Tom Ford entschieden. Den kombinierte er mit einem weißen Hemd und weißen Stiefeln. Die beiden Stars aus „The French Dispatch“ sorgten aber nicht nur mit ihren Looks für Aufsehen: Chalamet und Swinton zeigten auch, wie sehr sie harmonieren: Die beiden Schauspieler hielten Händchen, Chalamet legte zudem zwischendurch seinen Kopf auf Swintons Schulter.