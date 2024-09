Stars Tito Jackson: Er kam vom Einkaufszentrum ins Krankenhaus

Tito Jackson - The Jacksons In Concert - Atlanta, GA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2024, 10:00 Uhr

Tito Jackson erlitt vor seinem Tod einen medizinischen Notfall in einem Einkaufszentrum.

Der Jackson 5-Sänger starb am Sonntag (15. September) im Alter von 70 Jahren. Da die vorläufigen Ermittlungen noch andauern, hat die Polizei bisher nur bestätigt, dass er nach dem Vorfall in New Mexico am frühen Abend in einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde.

In einer Pressemitteilung des Gallup Police Department heißt es: „Ein Beamter wurde in der Nähe des American Heritage Plaza am 702 US Highway 491 angehalten. Der Beamte wurde auf eine Person aufmerksam gemacht, die medizinische Hilfe benötigte, und forderte sofort einen Krankenwagen an. Die Person wurde anschließend in ein örtliches Krankenhaus in Gallup, NM, gebracht, wo sie für tot erklärt wurde.“ Eine Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben, aber die Person wurde als Tito identifiziert. GPD erklärte weiter: „Diese Informationen stammen aus einer Voruntersuchung, die noch andauert. Die Ermittler befragen aktiv Zeugen und untersuchen sowohl physische als auch elektronische Aufzeichnungen. Das Verständnis des Ministeriums für die Fakten und Umstände kann sich ändern, wenn zusätzliche Beweise gesammelt und analysiert werden.“

Nur wenige Tage vor seinem Tod postete Tito seinen letzten Beitrag auf Instagram. Er teilte während einer Reise nach Deutschland seine Erfahrungen vom Besuch eines Schreins, der seinem Bruder Michael Jackson – der 2009 starb – gewidmet war. Neben einem Bild, auf dem er das Denkmal bewundert, schrieb der Sänger: „Vor unserer Show in München besuchten meine Brüder Jackie, Marlon und ich das wunderschöne Denkmal, das unserem geliebten Bruder Michael Jackson gewidmet ist. Wir sind zutiefst dankbar für diesen besonderen Ort, der nicht nur sein Andenken, sondern auch unser gemeinsames Vermächtnis ehrt. Danke, dass ihr seinen Geist am Leben erhalten habt.“

Die Brüder waren im Rahmen einer Tournee als Jackson 5 in Deutschland mit der wiederbelebten Gruppe, in der Tito neben seinem Sohn Taryll (49) und den Brüdern Marlon (67) und Jackie (73) auftrat. Ihre letzte gemeinsame Show fand am 10. September in München statt. Nach Titos Tod teilte Taryll zusammen mit seinen Brüdern Taj und TJ – die als Popgruppe 3T auftraten – ein Statement, in dem sie ihrem Vater Tribut zollten. In einem Post auf Instagram schrieb das Trio: „Wir sind schockiert, traurig und untröstlich. Unser Vater war ein unglaublicher Mann, der sich um alle Leute und ihr Wohlergehen kümmerte. Einige von euch kennen ihn vielleicht als Tito Jackson von den legendären Jackson 5, einige kennen ihn vielleicht als ‚Coach Tito‘ oder einige kennen ihn als ‚Poppa T‘. So oder so wird er sehr vermisst werden. Es wird für uns für immer die ‚Tito-Zeit‘ sein. Bitte denkt daran, das zu tun, was unser Vater immer gepredigt hat, und das ist ‚Liebt einander‘. Wir lieben dich, Pops.“