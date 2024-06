"Im Netz der Camorra"-Fortsetzung Tobias und Antonia Moretti als Vater und Tochter in „Der Gejagte“

"Der Gejagte - Im Netz der Camorra" mit Laura DeCanin (Antonia Moretti) und Matteo DeCanin (Tobias Moretti). (ili/spot)

SpotOn News | 03.06.2024, 16:18 Uhr

Der österreichische Filmstar Tobias Moretti und seine Tochter, Nachwuchsschauspielerin Antonia Moretti, sind wieder als Vater und Tochter in der Thriller-Fortsetzung "Der Gejagte - Im Netz der Camorra" zu sehen. Damit ist offenbar eine Entscheidung gefallen.

Nach dem TV-Zweiteiler "Im Netz der Camorra", der im September 2021 im ZDF ausgestrahlt wurde, folgt nun die Fortsetzung des Thrillers "Der Gejagte – Im Netz der Camorra" (3. Juni, 20:15 Uhr, ZDF). Erneut spielen Tobias Moretti (64) und seine Tochter Antonia Moretti (25 "Der Pass", "Landkrimi") das filmische Vater-Tochter-Gespann Matteo und Laura DeCanin – diesmal ist die Rolle der charismatischen Nachwuchsschauspielerin sogar deutlich größer.

Was im TV-Zweiteiler "Im Netz der Camorra" passierte

Der neue Thriller knüpft an die Geschehnisse in den beiden Vorgängerteilen an: Weingutsbesitzer Matteo DeCanin (Tobias Moretti) führt mit Ehefrau Stefania (Ursina Lardi, 53) und Tochter Laura (Antonia Moretti) ein glückliches Leben in Südtirol. Als eines Tages Matteos alter Bekannter Nino Sorrentino (Fabrizio Romagnoli, geb. 1969) bei ihm auftaucht, wird der heutige Familienvater mit seiner dunklen Mafia-Vergangenheit konfrontiert. Das Leben der Familie wird ins Chaos gestürzt…

"Die Geschichte ist für mich ein Familiendrama und erst in zweiter Linie ein Mafia-Film. Das Existentiellste eines Menschen ist letztendlich die Familie, wenn er Glück hat. Wenn er Pech hat, ist er der eigenen Familie fremd", sagte Tobias Moretti 2021 im Interview mit spot on news.

Zur damals ersten gemeinsamen Zusammenarbeit vor der Kamera mit seiner Erstgeborenen erklärte der Schauspieler außerdem: "Es war nicht anders als mit anderen Kollegen. Ich könnte auch keinen Unterschied machen. Der Kameramann hat Antonia empfohlen und sie hat beim Casting überzeugt. Zunächst sah es danach aus, dass sie wegen des Studiums keine Zeit hätte. Sie studiert Physio-Medizin. Beim Dreh hat sie mich dann erstaunt und beeindruckt", schwärmte er.

Zu dieser Zeit war offenbar noch nicht ganz klar, wohin der berufliche Weg die gebürtige Innsbruckerin führen wird, Tobias Moretti sagte: "Ob sie hauptberuflich Schauspielerin wird, ist nicht klar. Erst einmal wird sie Physio-Medizinerin. Sie liebt es, zu spielen, aber ihr ist das Studium genauso wichtig. Sie hat auch Jazzgesang in New York studiert. Ich weiß nicht, was ihr das Leben bringt. Mit 23 Jahren steht einem die Welt offen."

Inzwischen ist die Entscheidung aber gefallen – und vom sehenswerten Ergebnis können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer am heutigen Abend in "Der Gejagte – Im Netz der Camorra" überzeugen.

Darum geht's in der Fortsetzung "Der Gejagte – Im Netz der Camorra"

Matteo DeCanin versucht den Kummer und die Schuldgefühle über den Tod seiner Frau Stefania im Alkohol zu ertränken. Und auch Laura gibt ihrem Vater die Schuld an der familiären Katastrophe. Inzwischen leben die beiden in einem Zeugenschutzprogramm versteckt auf einer Insel. Während er als Kronzeuge auf den Prozess wartet, in dem er gegen seinen alten Clan aussagen soll, will sie nichts als Weg von ihrem Vater und der Inselisolation.

Als ihr die Flucht gelingt, werden Matteos schlimmste Befürchtungen wahr: Seine Tochter gerät in die Fänge der Camorra und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt…

In diesem dritten Film überzeugen nicht nur erneut die beiden Morettis. Sehenswert ist auch der ehemalige "Vorstadtweiber"-Star (2015-2018, 2022) Gerti Drassl (46) als hochschwangere Mafiapatin Antonia Romano sowie Harald Windisch (geb. 1966) als desillusionierter Kommissar Adrin Erlacher.