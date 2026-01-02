Stars Tochter von Tommy Lee Jones mit 34 Jahren gestorben

Tommy Lee Jones - December 2016 - Avalon - Just Getting Started Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2026, 09:17 Uhr

Die Tochter von Tommy Lee Jones ist nach Medienberichten im Alter von 34 Jahren gestorben. Victoria Jones sei am Neujahrstag (1. Januar) in einem Hotel in San Francisco tot aufgefunden worden, berichtete zunächst TMZ unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld der Ermittler. Die Feuerwehr in San Francisco bestätigte gegenüber ‚People‘, dass sie gegen 3 Uhr morgens zu einem medizinischen Notfall im Fairmont Hotel gerufen worden sei. Vor Ort sei eine nicht namentlich genannte Person bereits tot gewesen.

Auch die Polizei teilte ‚People‘ mit, Beamte seien am Donnerstag in das Hotel gerufen worden, hätten dort Sanitäter angetroffen und eine „nicht näher benannte erwachsene Frau“ für tot erklärt. Der Sender ‚NBC Bay Area‘ berichtete ebenfalls über den Fall und berief sich auf Polizeiquellen mit „direkter Kenntnis der Ermittlungen“. Demnach sei die Frau „früh am Donnerstagmorgen in einem Hotelflur“ gefunden worden.

Die Identität könne allerdings erst offiziell bestätigt werden, sobald die formelle Identifizierung durch einen Gerichtsmediziner abgeschlossen sei. Laut den genannten Polizeiquellen gebe es derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Tommy Lee Jones ist 79 Jahre alt. Victoria und ihr Bruder Austin stammen aus seiner Ehe mit Kimberlea Cloughley. Victoria trat als Kind in einigen Filmen ihres Vaters auf, darunter ‚Men in Black II‘ sowie ‚The Three Burials of Melquiades Estrada‘, bei dem Jones auch Regie führte.