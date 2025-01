Jeff Baena verstarb am Freitag Tod ihres Ehemannes: Emotionale Worte für Aubrey Plaza bei den Globes

Aubrey Plaza und Jeff Baena waren seit 2021 verheiratet. (lau/spot)

SpotOn News | 06.01.2025, 14:48 Uhr

Wenige Tage nach dem tragischen Tod ihres Ehemanns Jeff Baena fehlte Schauspielerin Aubrey Plaza bei den Golden Globe Awards. Einer der Preisträger richtete dennoch emotionale Worte an sie.

Schauspielerin Aubrey Plaza (40) ist erschüttert durch den plötzlichen Tod ihres Ehemanns Jeff Baena (1977-2025). Der Drehbuchautor und Regisseur war am vergangenen Freitag (3. Januar) im Alter von nur 47 Jahren verstorben. Plaza, unter anderem bekannt aus der HBO-Serie "The White Lotus", sollte ursprünglich in der vergangenen Nacht bei den Golden Globe Awards einen Preis überreichen. Doch aus nachvollziehbaren Gründen nahm sie nicht an der Zeremonie in Los Angeles teil, wie "Entertainent Weekly" berichtet. Einer der Preisträger gedachte ihres verstorbenen Gatten jedoch mit emotionalen Worten.

"Der Brutalist"-Regisseur Brady Corbet spricht Aubrey Plaza sein Mitgefühl aus

Den begehrten Golden-Globe-Award für die beste Regie – für sein rund dreieinhalbstündiges Einwander-Epos "Der Brutalist" – nahm in der Nacht zum 6. Januar Filmemacher Brady Corbet ("Vox Lux", 36) entgegen. Nach der üblichen Dankesrede erinnerte der Filmemacher zunächst an seinen verstorbenen Vater und dessen Bruder sowie seinen Freund und Produzenten Kevin Turen (1979-2023), bevor er abschließend sagte: "Und schließlich ist mein Herz heute Abend bei Aubrey Plaza und Jeffs Familie. Gute Nacht."

Plaza und Baena waren seit dem Jahr 2011 liiert und schlossen zu ihrem zehnjährigen Jubiläum während eines Corona-Lockdowns des Jahres 2021 den Bund fürs Leben. Die Schauspielerin, die zuerst durch die Comedy-Serie "Parks and Recreation" bekannt geworden war, trat im Lauf der Jahre auch in mehreren Filmen ihres Partners wie "Life After Beth" oder "Spin Me Round" auf.

Als Baenas Todesursache gab ein Vertreter der Gerichtsmedizin im Los Angeles County gegenüber US-Medien "Selbstmord durch Erhängen" an.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111