Stars Tom Brady: Sport ist sein Leben

Tom Brady - Met Gala - 2018 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2024, 18:32 Uhr

Der ehemalige NFL-Star will nach dem Ende seiner Profikarriere nicht faulenzen.

Tom Brady hat immer noch die Energie eines Teenagers.

Der ehemalige Football-Spieler zog 2020 kurz vor seiner Scheidung von Gisele Bündchen von Massachusetts nach Florida und verrät, dass ihm das Leben im Sunshine State erlaubt, so aktiv zu sein, wie er es möchte.

„Die Lebensqualität in Florida ist einfach sehr schön“, schwärmt er gegenüber dem ‚People‘-Magazin. „Es sind all die Aktivitäten im Freien, die ich am meisten liebe. Am Wasser zu sein ist großartig. Ich wohne an einem Golfplatz und ich liebe es, dort rauszugehen, auch wenn es nur 20 Minuten sind, um ein paar Bälle zu schlagen. Ich muss wirklich aktiv sein.“

Auch mit 46 Jahren fühlt sich der NFL-Star fit und energiegeladen. „Ich bin immer noch wie ein 14-jähriger Junge“, gesteht er. „Ich habe einfach so viel Energie, dass ich ein paar Schläge auf dem Platz mache und dann nach Hause komme und im Pool schwimme, dann trainiere ich, und dann kommen die Kinder nach Hause und wir spielen im Garten Volleyball.“

Der ehemalige Tampa Bay Buccaneers-Spieler legt großen Wert darauf, auch nach dem Ende seiner Profi-Sportkarriere aktiv zu bleiben. „Mein Körper ist so wichtig für mich“, betont er. „Ich habe mich so lange auf ihn verlassen, um Leistung zu bringen, und das tue ich immer noch, denn ich liebe es, aktiv zu sein. Wenn ich also mit meinen Kindern zusammen bin, möchte ich mit ihnen Ski fahren. Ich möchte mit ihnen auf dem Brett stehen, ich möchte mit ihnen surfen. Ich will golfen, und wenn mein Sohn Basketball spielen will, will ich mit ihm Basketball spielen gehen.“