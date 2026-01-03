Stars Tom Brady und Alix Earles ’sofortige Verbindung‘

Tom Brady - California - October 20th 2024 - Michael Owens - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.01.2026, 17:32 Uhr

Tom Brady und Alix Earle hatten eine „sofortige Verbindung“.

Der 48-jährige ehemalige NFL-Star und die 25-jährige TikTok-Berühmtheit wurden dabei beobachtet, wie sie sich bei einer Silvesterparty in St. Barths näherkamen. Freunde berichten, zwischen den beiden habe es „viel Chemie“ gegeben. Ein Insider sagte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Alix und Tom waren an Silvester die ganze Nacht zusammen auf einer Party, die von der Palm Tree Crew in St. Barths veranstaltet wurde. Sie lernten sich über gemeinsame Freunde kennen, die ebenfalls in St. Barths waren, und hatten sofort eine Verbindung. Zwischen ihnen war viel Chemie.“

Der Insider fügte hinzu, Tom sei zunächst „zögerlich“ gewesen, gemeinsam öffentlich gesehen zu werden, „wollte aber nicht von ihrer Seite weichen“. Alix hingegen habe es sehr genossen, Zeit mit Tom zu verbringen, suche derzeit jedoch „nichts Ernstes“. Der Insider erklärte weiter: „Zwischen ihr und Tom ist es nichts Ernstes, aber sie waren zusammen, haben gelacht, getanzt und gefeiert und einfach eine gute Zeit gehabt. Alix befindet sich in einer Phase, in der sie zu lustigen Erlebnissen Ja sagt und nichts überdenkt. Im Moment hat sie einfach Spaß und lässt los. Während ihres Urlaubs war sie sehr gut gelaunt und wirkt glücklich und bereit, wieder Spaß zu haben.“

Alix ist derzeit Single, nachdem sie sich kürzlich von Braxton Berrios getrennt hat. Ihren TikTok-Fans erklärte sie: „Braxton und ich sind nicht mehr zusammen. Wir führen im Grunde seit Juni eine Fernbeziehung und konnten uns nicht besonders oft sehen. Das war für mich einfach sehr schwierig.“ Nach ihrem gemeinsamen Abend veröffentlichte Tom, der zuvor mit dem Model Gisele Bündchen verheiratet war, ein kryptisches Zitat auf Instagram. Er schrieb: „Menschen sind nicht schön wegen ihres Aussehens oder ihrer Worte. Sie sind schön wegen der Art, wie sie lieben, sich kümmern und andere behandeln.“