Stars Tom Felton staunt, dass er nach Draco-Malfoy-Ära ’noch Haare‘ hat

Tom Felton FrightFest August 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2025, 19:00 Uhr

Tom Felton kann kaum glauben, dass er nach unzähligen Blondierungen für seine Rolle als Draco Malfoy überhaupt noch Haare auf dem Kopf hat.

Der Schauspieler ist froh, dass er für seine aktuelle Bühnenrolle in ‚Harry Potter and the Cursed Child‘ am Broadway eine Perücke tragen darf, statt sich wie früher alle paar Tage die Haare zu bleichen.

Tom, der in allen acht Filmen der ‚Harry Potter‘-Reihe den Slytherin-Bösewicht spielte, sagte dem ‚Guardian‘: „Es gibt Nachteile, wenn man sich alle neun Tage die Haare färbt; die Tatsache, dass ich überhaupt noch Haare habe, ist bemerkenswert.“ Er erklärte aber auch, dass ihn eine platinblonde Frisur sofort in „Malfoy-Stimmung“ versetze: „Ich stimme Barbie zu: Blondinen haben mehr Spaß.“

In den ersten drei Filmen war Tom im frühen Teenageralter und wurde am Set von seiner Mutter Sharon, seinem Großvater und später seinem Bruder Chris begleitet. Chris brachte ihn auch zum Angeln – eine Leidenschaft, die sie teilweise direkt mit den Dreharbeiten kombinierten. Tom erinnerte sich: „Mein älterer Bruder brachte mich zum Angeln, während er mein Betreuer am Set war. Meine Mutter hat mich beim ersten Film begleitet, mein Großvater beim zweiten. Er sah so sehr wie ein Zauberer aus, dass Chris Columbus ihn an den Lehrertisch neben Dumbledore setzte.“

Als schließlich sein Bruder dauerhaft eingesetzt wurde, wurde dieser aber zum „schlechtesten Aufpasser der Geschichte“, weil er am Set ständig schlief. Tom schilderte, wie sie nach Drehtagen um 18 Uhr nach Surrey fuhren, ans Wasser gingen, Zelte aufbauten, nur wenige Stunden schliefen und dann direkt wieder zurück ans Set nach „Hogwarts“ fuhren. Für ihn war es der Beginn einer lebenslangen Liebe zur Natur, zum Angeln und zu langen Spaziergängen mit den Hunden.