Stars Robin Williams spielte in voller Mrs.-Doubtfire-Verkleidung Streiche mit Passanten

Mrs Doubtfire with Robin Williams - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.06.2026, 09:00 Uhr

Robin Williams spielte in voller Mrs.-Doubtfire-Verkleidung Streiche mit Passanten.

Robin Williams trat in der Öffentlichkeit gelegentlich als Mrs. Doubtfire auf – komplett geschminkt und kostümiert.

Der Komiker und Schauspieler, der am 11. August 2014 im Alter von 63 Jahren in seinem Haus in Tiburon, Kalifornien, starb, bleibt vielen Fans durch seine Darstellung von Daniel Hillard in Mrs. Doubtfire in Erinnerung. In dem Film verkleidet sich Hillard als schottisches Kindermädchen Mrs. Doubtfire, um nach seiner Scheidung weiterhin in der Nähe seiner Familie zu sein. Der Schauspieler Matthew Lawrence (46), der eines der Kinder von Daniel Hillard spielte, erinnerte sich bei einer Wiedervereinigungsveranstaltung in Los Angeles an eine seiner schönsten Erfahrungen mit Robin Williams. Er erzählte: „Es ist schwer, nur eine Erinnerung auszuwählen. Aber wenn ich müsste, dann wäre es wahrscheinlich die Zeit, als Robin die Mrs.-Doubtfire-Figur in der Öffentlichkeit ausprobieren wollte.“

Williams habe ihn mitgenommen, sei mit ihm die Straße entlanggelaufen und habe Gespräche mit Fremden begonnen, um zu testen, ob die Verkleidung überzeugend genug sei. Matthew berichtete: „Er hat sich mit Leuten unterhalten und geschaut, ob sie ihm abnehmen, dass er mein Kindermädchen ist.“ Die Reaktionen seien durchweg positiv gewesen: „Es hat jedes Mal funktioniert. Robin brachte die Leute zum Lachen und sorgte dafür, dass sie das Leben genossen. Die Menschen gingen weg und dachten: ‚Was für eine nette Dame.'“

Matthew spielte in ‚Mrs. Doubtfire‘ die Rolle des Chris Hillard, eines der drei Kinder von Robin Williams’ Figur. Mehr als 30 Jahre nach seiner Veröffentlichung zählt der Film weiterhin zu Williams’ beliebtesten Werken, neben Klassikern wie ‚Club der toten Dichter‘, ‚Good Will Hunting‘, ‚Aladdin‘, ‚Jumanji‘ und ‚Good Morning, Vietnam‘. Der Film wurde von Chris Columbus inszeniert und spielte außerdem mit Sally Field, Pierce Brosnan, Lisa Jakub und Mara Wilson. ‚Mrs. Doubtfire‘ wurde weltweit ein großer Kinoerfolg und gilt bis heute als eine der beliebtesten Familienkomödien der 1990er Jahre. Für seine Leistung erhielt Robin Williams einen Golden Globe als Bester Hauptdarsteller. Auch heute noch gewinnt der Film durch Streaming-Dienste und Fernsehausstrahlungen neue Zuschauer.