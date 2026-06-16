Stars ‚Harry Potter‘-Star Tom Felton soll sich nach sechs Jahren von seiner Freundin getrennt haben

Tom Felton FrightFest August 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2026, 09:00 Uhr

Berichten zufolge ist der Schauspieler wiedre auf der Promi-Dating-App Raya aktiv, die er zuletzt 2020 nutzte.

Tom Felton hat sich Berichten zufolge von seiner Freundin getrennt, mit der er sechs Jahre lang zusammen war.

Der ‚Harry Potter‘-Star soll wieder auf der Promi-Dating-App Raya aktiv sein, die er zuletzt 2020 nutzte. Er und die Schmuckdesignerin Roxanne Danya sollen ihre Beziehung beendet haben. Ein Insider verriet der Zeitung ‚The Sun‘: „Ich war überrascht, dass Toms Profil auftauchte, denn es ist sechs Jahre her, seit er zuletzt auf Raya war. Es gibt ein neues Foto seiner Hunde, also hat er sein Profil definitiv vor Kurzem aktualisiert.“

Tom, der in der Zauberer-Filmreihe den Slytherin-Schüler Draco Malfoy spielte, lernte Roxanne in ihrer Heimat Südafrika kennen. 2022 zog sie nach Großbritannien, um mit dem Schauspieler zusammenzuleben. Ihr letzter gemeinsamer öffentlicher Auftritt war während der Formel-1-Saison 2025 in Silverstone beim Großen Preis von Großbritannien. Vor Roxanne war Tom mit seiner ‚Harry Potter‘-Kollegin Jade Olivia liiert, die 2011 in ‚Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2‘ Dracos Ehefrau Astoria Greengrass verkörperte.

Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen Tom und Emma Watson, die in den ‚Harry Potter‘-Filmen Hermine Granger spielte, kamen auf, nachdem sie ihn im Vorwort seiner 2022 erschienenen Memoiren ‚Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard‘ als ihren „Seelenverwandten“ bezeichnet hatte. Emma schrieb damals: „Es ist eine der reinsten Formen der Liebe. Wir haben immer füreinander eingestanden. Und ich weiß, dass das immer so bleiben wird.“ Tom wies die Spekulationen jedoch zurück und erklärte in dem Buch: „Ich glaube nicht, dass ich jemals in Emma verliebt war. Aber ich habe sie als Mensch geliebt und bewundert – auf eine Weise, die ich niemandem wirklich erklären könnte.“

Im Dezember 2021 erinnerte sich Emma während des HBO-Max-Specials ‚Return to Hogwarts‘, das zum 20. Jubiläum des ersten Films ‚Harry Potter und der Stein der Weisen‘ produziert wurde, an den Moment, in dem sie sich in Tom verliebte. Sie erzählte, dass die Schauspieler während einer Unterrichtseinheit die Aufgabe bekommen hätten, Gott zu zeichnen. „Tom hatte ein Mädchen mit einer rückwärts getragenen Kappe auf einem Skateboard gezeichnet. Und ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll – ich habe mich einfach in ihn verliebt“, verriet die 36-Jährige.