Film Tom Hiddleston ‚offen‘ für Rolle in einem Musical Tom Hiddleston ist „immer offen“ dafür, in einem Musical mitzuspielen. Der 44-jährige Schauspieler hat eine Reihe von Tanzsequenzen in seinem neuesten Film ‚The Life of Chuck‘, in dem er den erwachsenen Charles Krantz spielt. Obwohl es viel Arbeit erforderte, seine Beinarbeit zu verfeinern, gab er zu, dass er schon lange Filme bewundert, die große Musicalnummern […]