Film Tom Holland empfand Dreharbeiten zu ‚The Odyssey‘ als ’nostalgisch und futuristisch‘

Tom Holland - July 2026 - Famous - The Odyssey World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2026, 20:00 Uhr

Tom Holland hatte während der Dreharbeiten zu Christopher Nolans Epos 'The Odyssey' das Gefühl, dass die Produktion gleichzeitig 'nostalgisch und futuristisch' gewesen sei.

Tom Holland sagt, die Produktion von Die Odyssee habe sich „nostalgisch und futuristisch zugleich“ angefühlt.

Der 30-jährige Schauspieler spielt Telemachos in Christopher Nolans neuem Blockbuster, der auf Homers gleichnamigem altgriechischen Epos basiert. Er erklärte, dass sich die Dreharbeiten zum ersten Film, der vollständig mit IMAX-70-mm-Kameras aufgenommen wurde, an historischen Schauplätzen wie eine Reise zugleich in die Vergangenheit und in die Zukunft angefühlt hätten.

Im Gespräch mit ‚Collider‘ sagte Holland: „Es fühlte sich an, als wären wir mit einer Zeitmaschine unterwegs gewesen – aber mit einer Zeitmaschine, die uns gleichzeitig in die Zukunft und in die Vergangenheit brachte.“ Allerdings sei diese Arbeitsweise „so typisch für Chris Nolan“, wie Tom hinzufügte: „Wenn man darüber nachdenkt, denn der Film fühlte sich unglaublich nostalgisch an. Es fühlte sich so an, als würden wir Filme wieder so drehen, wie sie früher gemacht wurden.“

Gleichzeitig habe die Produktion aber Grenzen verschoben und Rekorde gebrochen, indem sie den kompletten Film auf IMAX gedreht und eine einzigartige technische Ausrüstung entwickelt haben, um die Kamerageräusche zu dämpfen: „Deshalb war es eine seltsame Erfahrung – gleichzeitig nostalgisch und futuristisch.“

Holland sprach außerdem darüber, wie Nolan mit seinem typisch britischen Humor jede Anspannung am Set auflösen konnte. So mischte sich der Regisseur ein, als Holland und sein Co-Star Matt Damon gerade darüber diskutierten, wie sie eine besonders wichtige Szene spielen sollten. Der ‚Spider Man‘-Star erinnerte sich: „Matt und ich haben die Szene intensiv besprochen, und plötzlich steckte Chris den Kopf herein und sagte: ‚Hey, ihr Theatermimen, macht mal weiter! Ich bin gleich auf dem Hund!‘

Ich dachte nur: ‚Oh mein Gott.‘ Er wollte uns damit einfach sagen: ‚Hört auf, so viel darüber nachzudenken. Macht es einfach.‘ Und dadurch verschwand jeder Stress, den ich wegen der Bedeutung dieser Szene hatte, weil er die ganze Situation aufgelockert hatte.“