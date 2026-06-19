Stars Tom Kaulitz sorgt als Fußball-Reporter für viel Begeisterung

Heidi Klum and Tom Kaulitz - 2019 Vanity Fair - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2026, 14:00 Uhr

Für Tom Kaulitz ist mit seinem Einsatz bei der Fußball-Weltmeisterschaft ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen.

Der Tokio-Hotel-Gitarrist unterstützt seit dem 11. Juni das Team von MagentaTV als Fan-Experte und Reporter – und kommt mit seiner lockeren Art bei vielen Zuschauern gut an.

Im Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ schwärmte der 36-Jährige von seinen ersten Erfahrungen bei dem Turnier. Nach anfänglichem Lampenfieber genieße er seine neue Aufgabe inzwischen in vollen Zügen. Die vergangenen Tage hätten sich für ihn „wie ein Fiebertraum“ angefühlt, verriet Kaulitz. Besonders begeistert sei er davon, die Spiele hautnah zu erleben und mit bekannten Persönlichkeiten aus der Fußballwelt ins Gespräch zu kommen.

Im Gegensatz zu den ehemaligen Profis und Trainern im Experten-Team betrachtet Kaulitz das Turnier bewusst aus der Sicht eines Fans. Als Social-Reporter begleitet er unter anderem die Nationalmannschaft und führt Interviews mit Spielern. Gleichzeitig habe er schnell erkannt, wie groß der Druck im Fußballgeschäft sein kann. „Da muss man auf jeden Satz aufpassen“, erklärte der Musiker. Gerade Aussagen von Experten würden häufig genau analysiert und diskutiert.

Bei den Zuschauern scheint sein Einstand dennoch gelungen zu sein. In den sozialen Medien erhält Kaulitz viel Zuspruch. So schrieb eine Nutzerin: „Es könnte keinen besseren dafür geben als Tom.“ Andere lobten seine natürliche Art vor der Kamera und bezeichneten ihn sogar als „Naturtalent“ in seiner neuen Rolle.