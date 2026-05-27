Stars Angela Merkel gibt den Kaulitz-Zwillingen einen Korb

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25 - BANG Showbiz BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2026, 14:00 Uhr

Bill und Tom Kaulitz haben in ihrem Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ überraschend offen über eine Absage von Angela Merkel gesprochen.

Die beiden Tokio-Hotel-Stars hatten offenbar gehofft, die frühere Bundeskanzlerin einmal als Gast in ihrem Podcast begrüßen zu dürfen. Doch daraus wird vorerst nichts – und besonders Bill Kaulitz zeigte sich darüber enttäuscht.

Auslöser für das Thema war ein Auftritt von Angela Merkel im ‚0630‘-Podcast. Dort wurde sie gefragt, wie sie den Satz „In zehn Jahren habe ich die Kaulitz-Brüder …“ beenden würde. Ihre Antwort lautete trocken: „… immer noch nicht im Podcast besucht“. Für die Zwillinge kam diese Aussage überraschend. Tom Kaulitz erklärte, dass sie schon länger versucht hätten, über Merkels Büro Kontakt aufzunehmen. Eine richtige Absage habe es dabei nie gegeben, allerdings auch keine Antwort. Im Podcast scherzte Tom deshalb: „Da haben wir mal so einen richtigen Korb bekommen diese Woche.” Gleichzeitig neckte er seinen Bruder und meinte, Merkel habe vermutlich eher ein Problem mit Bill als mit ihm.

Besonders Bill Kaulitz nahm sich die Aussage der Altkanzlerin zu Herzen. Er verriet offen: „Ich war richtig traurig.“ Trotzdem betonte der Sänger, dass er Merkels Humor eigentlich schätze und sie immer sympathisch gefunden habe. Mit einem Augenzwinkern meinte Bill außerdem, er habe früher oft öffentlich Werbung für Merkel gemacht und deshalb „ein bisschen mehr Loyalität“ erwartet.

Am Ende nahmen die Brüder die Situation jedoch wieder mit Humor. Sogar über einen möglichen Auftritt Merkels bei „Wetten, dass..?!“ machten sie scherzhafte Bemerkungen.