Stars Bill Kaulitz: Unschönes Wiedersehen mit Ex-Partner

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25 - BANG Showbiz BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2026, 14:00 Uhr

Der Sänger stand bei einem Event plötzlich seinem Ex-Freund gegenüber.

Bill Kaulitz traf bei einem Event in Los Angeles zufällig einen Ex-Freund.

Der Tokio-Hotel-Star hat bekanntlich kein Glück in der Liebe. Kürzlich musste er eine schmerzhafte Erfahrung über sich ergehen lassen: Bei einer Store-Eröffnung in Los Angeles stand der Sänger plötzlich seinem Ex-Partner gegenüber. Im Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ bezeichnete er diesen als seine „erste große, große Liebe hier in Amerika“. Doch die Romanze endete tragisch: Sein Ex-Freund habe ihm „das Herz gebrochen“.

Bills Zwillingsbruder Tom weiß, wie schmerzhaft das Beziehungsaus für den 36-Jährigen war. „Manchmal hat man das Gefühl, du bist bis heute nicht drüber weg“, offenbarte der Gitarrist. Besonders bitter: Während ihrer zweieinhalbjährigen Beziehung wurde Bill betrogen. Sein damaliger Partner ging ausgerechnet mit einer gemeinsamen Freundin fremd. Mittlerweile sind die beiden verheiratet und ziehen vier Kinder zusammen groß.

Beim Wiedersehen wollte Bill seinen Ex zunächst ignorieren. Doch während einer Raucherpause kamen die beiden ins Gespräch und begrüßten sich sogar mit einer Umarmung. Tom konnte diese Geschichte kaum fassen. „Sag mal, spinnst du? Du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun“, zeigte er sich entsetzt. Ganze zwei Stunden habe das Duo miteinander verbracht. Doch die Reunion hinterließ bei Bill ein schales Gefühl.

Bei dem Gespräch sei vieles von früher wieder hochgekommen. „Der hat mich ja schlecht behandelt und immer so unterdrückt und kleingemacht. Genau so war es da auch wieder. Ich hatte das Gefühl, ich bin klein und schlecht und nichts ist gut. Das war wie so ein Flashback“, gestand der Musiker. Immerhin konnte er dem Treffen auch etwas Positives abgewinnen: „Dieser Gedanke, wie wäre das wohl, ihn zu treffen, der ist endgültig weg.“ Damit müsse er sich nun nicht mehr befassen.