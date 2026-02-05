Stars Toni Kroos ‚überwindet‘ sich: Zum ersten Mal seit 15 Jahren beim Friseur

Toni Kroos - May 2024 - Avalon - Real Madrid BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2026, 14:00 Uhr

Toni Kroos sorgt mit einem ungewöhnlichen Geständnis für Schmunzeln: Der Ex-Fußballstar hat seit anderthalb Jahrzehnten keinen Friseursalon mehr von innen gesehen.

In seinem Podcast ‚Einfach mal Luppen‘ erzählt der 36-Jährige nun offen von einem Termin, der für viele alltäglich ist – für ihn jedoch eine echte Überwindung bedeutet. Gemeinsam mit seinem Bruder Felix plaudert Kroos über die bevorstehende Premiere und verrät, dass er sogar den Aufnahmezeitpunkt des Podcasts verschieben musste, weil ein ganz besonderer Termin anstand: sein erster Friseurbesuch seit 15 Jahren.

Das bedeutet natürlich nicht, dass der frühere Nationalspieler seit 15 Jahren keinen Haarschnitt mehr bekam. Aber: „Normal kommt der Friseur ja immer nach Hause hier und schneidet alle“, erklärt Kroos. In seinem Alltag sei es üblich gewesen, dass ein Friseur ins Haus kommt und die ganze Familie versorgt. Doch zuletzt habe er das Bedürfnis verspürt, seine Haare auch mal unabhängig von den Kinderterminen schneiden zu lassen. Beim Bummel durch ein Einkaufszentrum entdeckte er schließlich spontan einen Salon und machte einen Termin. Trotzdem blieb ein mulmiges Gefühl: Der Gang in den Laden habe ihn „schon so eine ganz kleine Überwindung gekostet“, gesteht er. Schließlich habe er so etwas „seit 15 Jahren nicht gemacht“.

Bruder Felix nimmt die Situation mit Humor und merkt an, der Besuch sei „auch notwendig“. Toni selbst hätte am liebsten sofort einen Termin bekommen. In Gedanken habe er sich gesagt: „Komm, alter! Ich bin ich, da wirst du ja wohl was haben.“ Doch der Salon war zunächst ausgebucht. Nun steht der Termin fest – und Kroos ist ehrlich nervös. „Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wie das so ist, in so einem Laden“, gibt er zu. Besonders unangenehm findet er die Vorstellung, dass andere Kunden dabei sein könnten. Auch Smalltalk ist nicht sein Ding: Er überlegt bereits, einige Sätze vorzubereiten, um Gespräche kurz zu halten. Sein Wunsch für den Besuch ist simpel: „Dienstleistung erhalten, bezahlen und wieder gehen.“