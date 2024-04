Verleihung im Juni Tony Awards 2024: Alicia-Keys-Musical führt Nominierungen an

Alicia Keys bei der Vorstellung des Musicals "Hell's Kitchen" in New York. (jom/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 19:15 Uhr

Alicia Keys hat für das Musical "Hell's Kitchen" Musik und Text beigesteuert. Jetzt kann sich die Sängerin mit ihrem Team über 13 Nominierungen bei den Tony Awards freuen.

Die Nominierungen für die 77. Tony Awards stehen fest. Große Chancen auf Trophäen der seit 1947 jährlich vergebenen US-amerikanischen Theater- und Musicalpreise hat das Musical "Hell's Kitchen". Alicia Keys (43), die für das Stück die Musik und Texte schrieb und Kristoffer Diaz, der als Autor das Buch verfasste, können sich mit ihrem Team über 13 Nominierungen freuen. Dieselbe Anzahl hat nur das 70er-Jahre-Theaterstück "Stereophonic" erreicht.

Video News

Während "Stereophonic" unter anderem als "Bestes Theaterstück" nominiert ist, kämpft "Hell's Kitchen" um den Preis für das "Beste Musical". Zudem ist Kristoffer Diaz ("Best Book of a Musical") sowie Maleah Joi Moon als

beste Hauptdarstellerin, Brandon Victor Dixon als bester Nebendarsteller oder Shoshana Bean als beste Nebendarstellerin nominiert. Preise könnte es unter anderem auch für "Beste Musicalregie", "Bestes Kostümdesign" oder "Bestes Bühnenbild" geben. "Hell's Kitchen", das Mitte April sein Broadway-Debüt feierte, erzählt die halbautobiografische Geschichte von einer jungen Frau, die in den 1990er-Jahren im gleichnamigen Stadtviertel in Manhattan aufwächst. Keys lebte nach der Trennung ihrer Eltern bei ihrer Mutter in besagtem Viertel.

Schauspielstars in der Nominierungsliste

Zu den prominenten Namen unter den Nominierten zählen dieses Jahr zudem "Succession"-Star Jeremy Strong (45), der als bester Hauptdarsteller in einem Theaterstück ("An Enemy of the People") nominiert ist. Liev Schreiber (56, "Doubt: A Parable") wird mit ihm konkurrieren. Rachel McAdams (45) könnte als beste Hauptdarstellerin in einem Theaterstück ("Mary Jane") abräumen. Eddie Redmayne (42) hat die Chance auf den Preis als bester Hauptdarsteller in einem Musical ("Cabaret at the Kit Kat Club"), Daniel Radcliffe (34) als bester Nebendarsteller in einem Musical ("Merrily We Roll Along") und Jim Parsons (51) als bester Nebendarsteller in einem Theaterstück ("Mother Play").

Die Verleihung der 77. Tony Awards findet am 16. Juni 2024 in New York City statt.