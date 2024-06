Kleid und Hosen-Ensemble in blaugrün Tony Awards: Angelina Jolie und Tochter Vivienne kommen im Partnerlook

Angelina Jolie und ihre Tochter Vivienne posierten in aufeinander abgestimmten Outfits für die Fotografen. (ae/spot)

SpotOn News | 17.06.2024, 07:23 Uhr

Angelina Jolie hat in New York einen weiteren Höhepunkt ihrer langen Karriere erlebt: Das von ihr mitproduzierte Musical "The Outsiders" sahnte bei den Tony Awards ab. Zusammen mit ihrer Tochter Vivienne sorgte sie zudem für einen Matching Fashion Moment.

Angelina Jolie (49) darf sich über vier Tony Awards für das von ihr mitproduzierte Musical "The Outsiders" freuen. Und auch auf dem roten Teppich hatte die Schauspielerin am 16. Juni im New Yorker Lincoln Center die Nase vorn: Gemeinsam mit Tochter Vivienne (15) legte sie einen Wow-Auftritt hin. Das Mutter-Tochter-Duo kam in aufeinander abgestimmten Outfits zur 77. Verleihung der sogenannten Theater-Oscars.

Neues Vogeltattoo am Ausschnitt

Jolie trug ein maßgeschneidertes blaugrünes Kleid von Atelier Versace, wie etwa "People" berichtete. Zu dem trägerlosen Samtkleid mit herzförmigem Ausschnitt und fließend drapiertem Korsettmieder kombinierte sie einen passenden Schal und passende Versace-Schuhe aus Satin. Die Oscar-Preisträgerin komplettierte ihr Ensemble mit einem Paar zierlicher, goldener Ohrringe sowie klobigen Armbändern an ihrem rechten Handgelenk und Ringen an jeder Hand. Ihr Haar war in der Mitte gescheitelt und fiel ihr in leichten Wellen über die Schultern. Das Kleid offenbarte auch den Blick auf Jolies neues kleines Vogeltattoo am Dekolleté.

Hand in Hand mit ihrer Tochter posierte Angelina Jolie für die Fotografen. Vivienne tritt in dem Musical als Produktionsassistentin auf. Für Aufregung sorgte, dass sie im Programmheft als "Vivienne Jolie" aufgeführt ist und den Nachnamen ihres Vaters Brad Pitt (60) abgelegt zu haben scheint. Die 15-Jährige trug ein zu ihrer Mutter passendes grünen Ensemble. Sie wählte allerdings kein Kleid, sondern eine blaugrüne Weste, eine blaugrüne Hose und eine Fliege. Sie vervollständigte ihren Look mit Converse-Sneakers und einem weißen Hemd.

Vier Tony Awards abgesahnt

"The Outsiders" war für zwölf Tony Awards nominiert und konnte letztlich vier Preise gewinnen, allen voran für das beste Musical. Die Produktion erhielt außerdem die Auszeichnungen "Beste Regie eines Musicals" für Dayna Taymor, "Bestes Sounddesign eines Musicals" für Cody Spencer und "Bestes Lichtdesign eines Musicals" für Brian MacDevitt und Hana S. Kim.