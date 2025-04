Stars Prinz Harry und Herzogin Meghan: Einsatz für mehr Maßnahmen zum Schutz von Kindern vor den Gefahren der sozialen Medien

Prince Harry - DealBook summit - December 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2025, 09:00 Uhr

Prinz Harry und Meghan, die Herzogin von Sussex, haben mehr Maßnahmen zum Schutz von Kindern vor den Gefahren der sozialen Medien gefordert.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben am Donnerstagabend (24. April) in New York City ein Denkmal enthüllt, um an „die Kinder zu erinnern, die durch Schäden sozialer Medien ihr Leben verloren haben“.

Harry verkündete, dass er dankbar dafür sei, dass seine und Meghans Kinder, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), noch nicht alt genug seien, um online zu sein. Der Prinz erzählte in einem Gespräch mit ‚BBC Breakfast‘ in New York: „Wir möchten sicherstellen, dass sich die Dinge ändern, damit … keine weiteren Kinder in den sozialen Medien verloren gehen. Das Leben ist besser ohne die sozialen Medien.“ Harry fügte hinzu, dass Kinder, die nicht auf den Social-Media-Plattformen aktiv seien, oftmals von Mobbing betroffen seien. Der Prinz sagte: „Die traurige Realität ist: Kinder, die nicht in den sozialen Medien aktiv sind, werden in der Schule oft gemobbt, da sie nicht an den gleichen Gesprächen teilnehmen können wie alle anderen.“ Das Lost Screen Memorial-Denkmal besteht aus 50 Leuchtkästen, die Smartphones ähneln. Jeder Kasten zeigt das Foto eines Kindes, dessen Leben durch die „Schäden sozialer Medien“ vorzeitig beendet wurde.