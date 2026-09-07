Stars Tony Iommi teilt Gedanken über sein letztes Gespräch mit Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, Tony Iommi & Geezer Butler - Panel for Black Sabbath Reunion Tour 2016 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2026, 14:00 Uhr

Tony Iommi teilt Gedanken über sein letztes Gespräch mit Ozzy Osbourne.

Ozzy Osbourne sagte Tony Iommi nur Stunden vor seinem Tod, dass er sich „müde und wirklich erschöpft“ fühle.

Der Black-Sabbath-Star starb im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren, nur wenige Wochen nach seinem letzten Konzert mit der Band in Birmingham, England. Nun hat Tony verraten, dass er mit seinem Freund in der Nacht vor dessen Tod gesprochen habe und ihm versichert habe, dass die Erschöpfung, die er spürte, nach einem solchen großen Auftritt normal sei. Während eines Auftritts im ‚Loudwire Nights‘-Podcast sagte Tony: „Ich habe in der Nacht vor seinem Tod mit ihm gesprochen. Er sagte zu mir: ‚Ich fühle mich wirklich müde und wirklich erschöpft.‘ Ich sagte: ‚Nun, das ist auch verständlich. Es war viel Stress und Druck und so etwas.‘ Und am nächsten Tag war er dann weg.“ Tony fügte über seinen Freund hinzu: „Es fühlt sich immer noch so an, als wäre er hier.“

Der Gitarrist gab auch zu, dass das ‚Back To The Beginning‘-Konzert wegen Ozzys nachlassender Gesundheit schwierig war und dass er es nicht gewohnt war, den Sänger während der Konzerte sitzen zu sehen. Er sagte: „Es war schwierig, weil Ozzy auf einem Thron zu sehen nicht so ist, wie ich ihn kenne. Immer, wenn wir auf der Bühne waren, ist er herumgerannt […]. Wir hatten immer ein kleines Lachen auf der Bühne und genossen es, wenn er herumrannte.“ Es sei jedoch ein großartiger Moment gewesen und Iommi sei wirklich froh, dass er die Gelegenheit gehabt habe, das Konzert zu spielen, denn „mein Gott, wir wussten nicht, dass er so schnell gehen würde.“ Während des Podcasts betonte Tony auch, dass Ozzy zufrieden war, dass er seinen Fans noch einmal auftreten konnte. Er fügte hinzu: „Er war wirklich glücklich damit, dass wir es tun konnten, wissen Sie.“