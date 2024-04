Stars Tori Spelling: Alle Wahrheiten in einem Podcast

Tori Spelling - Sep 23, 2022 2022 iHeartRadio Music Festival - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2024, 12:00 Uhr

Tori Spelling wird ihre Seite der Geschichte über ihre Ehetrennung im neuen Podcast ‚misSPELLING‘ erzählen.

Die 50-jährige Schauspielerin hat kürzlich nach fast 18 Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Ehemann Dean McDermott eingereicht und sie ist nun bereit, ihre Geschichte mit der Öffentlichkeit zu teilen.

Ein Trailer für den neuen Podcast kündigte an: „In einer Stadt, in der die Grenzen verschwimmen, ist es endlich an der Zeit, mit dem missverstandenen ‚misSPELLING‘ aufzuräumen. Folgt Tori, wenn sie sich mit den Fehltritten, den Fehlern und den Missverständnissen auseinandersetzt. ‚misSPELLING‘ ist bereit, zu enthüllen, was echt und was falsch ist, während sie ihre Hollywood-Persönlichkeit abstreift. Wenn ihr der Meinung seid, dass die Berichte schockierend sind, wartet einfach, bis ihr die Wahrheit hört. Denn wenn eine Frau nichts zu verlieren hat, hat sie alles zu gewinnen.“

In Gerichtsdokumenten, die ‚PEOPLE‘ vorliegen sollen, wurde das offizielle Trennungsdatum von Tori und Dean mit dem 17. Juni 2023 angegeben. Tori forderte das Gericht auf, ihr Ehegattenunterhalt zuzusprechen und ihrem Ehemann den gleichen Unterhalt zu entziehen. Die Schauspielerin strebt auch das alleinige Sorgerecht für ihre fünf Kinder an. Aus der Gerichtsakte geht nicht hervor, ob das Promi-Duo, das seit 2006 verheiratet ist, einen Ehevertrag hat oder nicht. Dean gab ihre Trennung in den sozialen Medien am 17. Juni bekannt, dem Datum, das in Toris Scheidungsantrag aufgeführt ist. Der 57-jährige Schauspieler teilte die Neuigkeiten auf Instagram mit seinen Followern, bevor er den Beitrag löschte. Dean, der zuvor zwischen 1993 und 2006 mit Mary Jo Eustace verheiratet war, schrieb damals auf der Foto-Sharing-Plattform: „Mit großer Trauer und sehr, sehr schwerem Herzen haben @torispelling und ich nach 18 gemeinsamen Jahren und 5 wundervollen Kindern beschlossen, getrennte Wege zu gehen und eine neue Reise zu beginnen. Wir werden weiterhin als liebevolle Eltern zusammenarbeiten und unsere Kinder durch diese schwierige Zeit führen und lieben. Wir bitten Sie, unsere Privatsphäre zu respektieren, während wir uns diese Zeit nehmen, um unsere Familie mit Liebe zu umgeben und alles verarbeiten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Freundlichkeit.“