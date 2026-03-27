Stars Tori Spelling: Kindheitserinnerungen mit Paris Hilton

Tori Spelling - AVALON - Los Angeles - Dec - 2025 - Hollywood Christmas Parade BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2026, 09:00 Uhr

Tori Spelling hat sich an ihre Kindheitsfreundschaft mit Paris Hilton erinnert und von einer langjährigen Verbindung zwischen ihren Familien berichtet, die bereits in ihrer Kindheit begann.

Die 52-jährige Schauspielerin teilte diese Erinnerungen in einer Folge ihres Podcasts ‚MisSPELLING‘, in der sie darüber sprach, wie sie gemeinsam mit Paris in einem eng verbundenen Kreis prominenter Familien aufgewachsen war.

Sie erklärte, dass ihre Eltern – darunter ihr Vater, der Fernsehproduzent Aaron Spelling, der im Alter von 83 Jahren verstorben ist, sowie Paris‘ Eltern Kathy Hilton und Rick Hilton – befreundet waren, was zu gemeinsamen Urlauben und regelmäßigen Familientreffen führte.

Spelling erzählte, dass auch ihr jüngerer Bruder Randy Spelling Paris gut kannte und dass die beiden einmal ein Paar waren.

Spelling sagte im Podcast: „Ich bin mit Paris aufgewachsen, ich liebe sie. Sie ist wie ein Familienmitglied. Ich kenne sie schon, seit wir klein waren.“ Sie fügte hinzu: „Wir sind alle irgendwie zusammen in diesem Kreis aufgewachsen … so wie unsere Eltern befreundet waren.

Ich erinnere mich an Thanksgiving und Palm Springs zusammen, all unsere Familien wie die Davises, die Hiltons und die Spellings. Und sie sagte immer so etwas wie: ‚Oh mein Gott, ich will einfach nur, dass Tori auf mich aufpasst.‘ Das habe ich immer an ihr geliebt. Sie hat immer zu mir aufgeschaut, und sie ist die einzige Person in meinem Leben, die das je getan hat. Jedenfalls hatten wir unser ganzes Leben lang eine besondere Verbindung. Wir verstehen uns einfach auf einer Ebene, die manche Menschen nicht nachvollziehen können, weißt du. Wir haben diese Verbindung.“

Spelling erzählte zudem, dass sie kürzlich bei einer Geburtstagsfeier wieder Kontakt zu Paris aufgenommen habe, wo sie mit ihrem Sohn Liam und dessen Freundin zu Gast war.