Stars Tori Spelling: Ruhm ist ein echter Männerschreck

Tori Spelling - Sep 23, 2022 2022 iHeartRadio Music Festival - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.04.2024, 11:18 Uhr

Die Schauspielerin findet es wegen ihrer Berühmtheit nicht einfach, Männer kennenzulernen.

Tori Spelling befürchtet, dass sie nie die wahre Liebe finden wird, weil sich Männer durch ihre Berühmtheit „entmannt“ fühlen.

Die ‚Beverly Hills, 90210‘-Darstellerin reichte im März die Scheidung von ihrem Ehemann Dean McDermott ein, mit dem sie 18 Jahre lang verheiratet war und fünf Kinder hat.

In einer neuen Folge ihres ‚misSpelling‘-Podcasts gesteht die Schauspielerin, dass sie ihre Ehe aus Angst erst so spät beendete. „Einer meiner größten Ängste, und das hat mich vielleicht dazu gebracht, länger zu bleiben, ist, dass ich das Gefühl habe, dass es in unserer Welt schwierig ist, mit einem Mann zusammen zu sein und dass er sich nicht entmannt fühlt“, offenbart sie. „Nicht durch unser Tun, sondern durch das, was wir sind und wie wir von der Gesellschaft abgestempelt wurden.“

Die 50-Jährige erklärt weiter: „Wir sind nicht nur Frauen, die Geld verdienen. Wir sind Frauen, die Macht haben, wir sind Frauen, die Ruhm haben. Ich kenne es nicht anders. Ich fühle mich schuldig. Wie kann ich jemals mit einem Mann zusammen sein, ohne dass er sich weniger wert fühlt als ich, nur wegen meines Status?“

Tori habe sich sogar bei ihren Ex-Partnern für ihren Ruhm entschuldigt. „Jedem Mann, mit dem ich jemals in einer Beziehung war, sagte ich immer: ‚Es gibt eine Menge Dinge, die mit mir einhergehen. Es tut mir leid, das ist die ganze Tori Spelling‘“, enthüllt sie.