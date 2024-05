Ihre fünf Kinder überraschten sie damit Tori Spelling verrät ihr ungewöhnliches Geschenk zum Muttertag

Tori Spelling wurde durch die Serie "Beverly Hills, 90210" bekannt und hat zusammen mit ihrem Noch-Mann fünf Kinder. (ae/spot)

SpotOn News | 20.05.2024, 17:30 Uhr

Tori Spelling ist immer für eine Überraschung gut. Nun enthüllte sie ein durchaus unübliches Geschenk, das sie von ihren fünf Kindern zum Muttertag bekommen hat.

Blumen und Pralinen sind wohl zu langweilig: Die Kinder von "Beverly Hills, 90210"-Star Tori Spelling (51) entschieden sich jedenfalls für ein gänzlich anderes Präsent zum Muttertag. Wie sie jetzt enthüllte, schenkten ihr ihre fünf Sprösslinge ein Bauchpiercing. Das sei genau ihr Fall, schwärmte Spelling.

Auf Instagram präsentiert sie die Hautpiercings

In der neuen Folge ihres Podcasts "misSPELLING" verriet der einstige Serienstar das ungewöhnliche Muttertags-Geschenk und erzählte dabei auch, dass ihre Kinder dabei zusahen, wie sie ihren neuen Körperschmuck gestochen bekam. Am Sonntag, 19. Mai, veröffentlichte Spelling zudem auf ihrer Instagramseite ein Video, in dem sie die beiden Piercings auf ihrem seitlichen Bauch zeigt.

Sie sei stolz darauf, dass die fünf ihr am 12. Mai die Hautpiercings geschenkt hätten: "Meine Kinder kennen mich so gut." Die Aktion sei "total ich" und passe sehr gut zu ihr.

Nach fünf Schwangerschaften und Geburten wieder stolz auf ihren Bauch

Im Gespräch mit ihrer Freundin Jessica Amer erzählt sie im Podcast, dass sie "wirklich stolz" auf ihren Bauch sei und "in letzter Zeit viele bauchfreie Oberteile" getragen habe. Immerhin habe sie fünf Babys bekommen, betonte sie. "Ich habe immer meinen Bauch zur Schau gestellt, weil das einer meiner Lieblingsteile an mir war. Und jetzt mache ich es wieder und die Leute sagen: Hör auf, dich wie ein Teenager zu kleiden." Doch für sie schließe sich mit dem Piercing nun der Kreis.

2006 heiratete die Schauspielerin Dean McDermott (57), den sie bei Dreharbeiten kennenlernte. Das Paar bekam Sohn Liam Aaron (17), Tochter Stella Doreen (15), Tochter Hattie Margaret (12), Sohn Fin Davey (11) und Sohn Beau Dean (7). Nach einigen Beziehungskrisen verkündete das Paar im August 2023 die Trennung, Ende März 2024 reichte Tori Spelling die Scheidung ein.