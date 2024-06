Getrennte Ankunft bei Event? Tour-Aus und Krisengerüchte: Jennifer Lopez zeigt sich mit Ben Affleck

Gerüchte um Jennifer Lopez und Ben Affleck machen derzeit die Runde. (smi/spot)

SpotOn News | 03.06.2024, 13:09 Uhr

Nach Gerüchten um eine Trennung und der Absage ihrer Tour aus familiären Gründen zeigt sich Jennifer Lopez wieder mit Ben Affleck. Das Paar präsentierte sich dabei angeblich eher freundschaftlich als verliebt.

Nachdem zuletzt Gerüchte um eine Krise in ihrer Ehe zirkuliert hatten, zeigten sich Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) am Sonntag mal wieder gemeinsam. Die beiden wurden dabei fotografiert, wie sie zusammen ein Basketballspiel von Afflecks Sohn Samuel (12) besuchten. Es war ihr erster gemeinsamer Auftritt, nachdem Jennifer Lopez ihre Tour aus familiären Gründen abgesagt hat.

Die beiden Superstars kamen angeblich getrennt zu der Veranstaltung. Lopez hatte zuvor mit Tochter Emme (16) einen Markt besucht. Affleck und Lopez umarmten und küssten sich. Allerdings laut US-Medienberichten nicht auf die Lippen. Lopez und Affleck pressten angeblich nur kurz ihre Wangen aneinander. Ein eher freundschaftlicher Kuss, den die britische Boulevardzeitung "Daily Mail" als "peinlichen Luftkuss" bezeichnete. Obwohl sie sich den Berichten zufolge "nur" auf die Wange küssten, zeigten sie sich doch gut gelaunt. Beobachter notierten zudem, dass "Bennifer", wie J.Lo und Affleck liebevoll von ihren Fans genannt werden, nicht Hand in Hand die Sporthalle betraten. Immerhin fuhren sie danach gemeinsam mit dem Auto weg.

Trennungsgerüchte um Bennifer

Samuel ist der gemeinsame Sohn von Ben Affleck und Jennifer Garner (52). Die Schauspielerin war bei dem Basketballmatch ebenfalls anwesend, genau wie Afflecks Mutter Anne Boldt.

Die Ankunft vor etlichen Fotografen nutzten Jennifer Lopez und Ben Affleck also nicht wirklich dafür, Gerüchte um ein Liebesaus zu zerstreuen. Die kursieren seit geraumer Zeit, zum Beispiel als J.Lo solo die Met Gala besuchte. Außerdem sollen die seit 2022 verheirateten Stars angeblich in getrennten Häusern wohnen. Was aber auch mit Ben Afflecks Dreharbeiten zu tun hatte.

Tourabsage wegen Ehekrise?

Am 31. Mai 2024 sagte Jennifer Lopez ihre Tour ab. "Ich bin tief betrübt und am Boden zerstört, weil ich euch im Stich gelassen habe", schrieb sie auf ihrer Website. "Ihr sollt wissen, dass ich das nicht tun würde, wenn ich es nicht für absolut notwendig hielte", fügte sie hinzu.

"Jennifer nimmt sich eine Auszeit, um bei ihren Kindern, ihrer Familie und engen Freunden zu sein", hieß es vonseiten des Tournee-Veranstalters Live Nation. Von manchen Beobachtern wurde die Absage als Symptom einer Ehekrise gesehen.