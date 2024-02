Podcast mit Alessandra Meyer-Wölden Tränen im Podcast: Oliver Pocher wird emotional

Oliver Pocher zeigt im Podcast seine emotionale Seite. (smi/spot)

SpotOn News | 16.02.2024, 11:31 Uhr

Um Amira geht es dieses Mal kaum in Oliver Pochers Podcast. Stattdessen spricht der Komiker über seinen US-Trip, wo er Michael Wendler in Miami traf. Doch dann wird der Comedian im Gespräch mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden plötzlich emotional. Er bricht in Tränen aus.

Spoiler: Um die Trennung von Amira Pocher (31) geht es in der neuen Folge des Podimo-Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" kaum. Dennoch wird es überraschend emotional. Doch der Reihe nach. Oliver Pocher (45) nahm die neue Folge mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (40) vor Live-Publikum in Berlin auf.

Im Zuschauerraum im legendären Kabarett "Die Wühlmäuse" saß unter anderem Fußballer Max Kruse (35) – und angeblich Oliver Pochers Scheidungsanwältin. Aufgezeichnet haben die recycelten Pochers die Sendung am Valentinstag.

Oliver Pocher erzählt von seiner anstrengenden und reiseintensiven Woche zwischen Wiener Opernball und Super Bowl. Nach seinem Besuch in Wien mit Alessandra Meyer-Wölden flog er nach Miami. Dort feierte er den 14. Geburtstag seiner Tochter, mit Konzertbesuchen bei Drake (37) und Bruno Mars (38). Zwischendurch war seine Stimme weg, ein Arzt spritzte ihn mit einem Medikament fit, das angeblich nur Krebspatienten im Endstadium bekommen.

In Las Vegas war der Komiker nicht nur beim Super Bowl, sondern arbeitete auch. Er traute Mola Adebisi (51) im Rahmen einer TV-Sendung in einer Wedding Chapel. Im Hard Rock Café spielte er ein Programm, vor allem vor deutschen Zuschauern. Eine Tour durch die USA kann er sich durchaus vorstellen.

Treffen mit Michael Wendler in Miami

In Miami traf Oliver Pocher seinen alten Rivalen Michael Wendler (51) – was der Comedian nur auf Bohren von Alessandra verrät. Die Männer, die einst in "Pocher vs. Wendler" bei RTL in den Ring stiegen, sprachen über die letzten drei Jahre. Die seien für den Wendler "unterdurchschnittlich" verlaufen.

"Da habe ich ihm auch gesagt, warum er denn eigentlich so eine Scheiße labert und warum er nicht einmal seine Fresse gehalten hat und dass es niemand interessiert, was er denkt", erzählt Pocher. Michael Wendler hatte sich in Verschwörungstheorien verrannt, zum Beispiel zu Corona oder der Wahl von Joe Biden (81) zum US-Präsidenten.

Außerdem kritisierte Pocher gegenüber Wendler, dass dessen Frau Laura Müller (23) schwanger beim Erotikportal Onlyfans zu sehen war. Schließlich riet er dem Sänger, nach Deutschland zu kommen und dort die Dinge zu klären.

Oliver Pocher bricht in Tränen aus

Nach schalen Witzen über "woke" Grüne und Berliner Radwege wird Oliver Pocher plötzlich sentimental. Gemeinsam mit Alessandra Meyer-Wölden schwelgt er in Erinnerungen über ihre Hochzeit im Jahr 2010. Anlass war der ebenfalls verschwörungsanfällige Xavier Naidoo (52), auf den sie im Zuge ihres Gesprächs über Michael Wendler kamen. Naidoo hatte bei der Hochzeit gesungen. Pocher erinnert sich, wie er bei der Trauung die gemeinsame Tochter Nayla auf der Schulter trug. "Die damals sechs Monate alt war", ergänzt seine Ex-Frau.

Da bricht es aus Oliver Pocher heraus. Der sonst so zynische Komiker bricht in Tränen aus. Sandy steht auf und umarmt ihn. "Er hat halt auch ein großes Herz", sagt sie. Pocher überspielt die Lage mit einem Witz über das Gewicht von Grünen-Chefin Ricarda Lang (30). Apropos Tochter: Die 14-jährige Nayla soll künftig ebenfalls im Pocher-Podcast zu hören sein.