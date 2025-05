Stars Tragisch: Nadja Abd el Farrag träumte von Partner und Kind

Bang Showbiz | 14.05.2025, 14:00 Uhr

Die TV-Ikone ist im Alter von 60 Jahren verstorben - ihr großer Wunsch ging nie in Erfüllung.

Nadja Abd El Farrag hegte einen sehnlichen Wunsch, der sich nie erfüllen sollte.

Die Moderatorin starb am Freitag (9. Mai) im Alter von 60 Jahren in einer Hamburger Klinik. Ihr Tod rief Bestürzung und Trauer in der Medienwelt hervor. Sogar Naddels Ex Dieter Bohlen teilte auf Instagram emotionale Abschiedsworte.

Auch ihre ehemalige Managerin Marion Ellendorf ist tief erschüttert von der traurigen Nachricht. 2016 begann sie, mit der Reality-TV-Darstellerin zusammenzuarbeiten. Die Boutique-Betreiberin organisierte Naddel eine Wohnung und half ihr bei der Jobsuche. „Was ich an Nadja immer geschätzt habe, war ihre Herzlichkeit. Sie hat immer alles gegeben, obwohl sie nichts hatte“, erzählte Marion Ellendorf im RTL-Interview.

Allerdings habe Naddel „zwei Gesichter“ gehabt. „Einmal dieses Fröhliche, das leben will, das Spaß haben möchte. Aber wenn es etwas war, was anstrengend für sie war – das waren auch Interviews oder Fernsehtermine – dann war es anstrengend für sie“, berichtete Ellendorf. In diesen Situationen habe sie das Gefühl gehabt, „gegen eine Wand zu reden“.

Wegen ihrer unterschiedlichen Ansichten kam es 2020 zur Trennung. Die 61-Jährige habe nichts von Naddels Zustand gewusst. „Hätte ich gewusst, dass sie da noch wohnt, wäre ich hingefahren“, zeigte sie sich reumütig. „Und das tut mir so weh, das hat sie echt nicht verdient.“

Besonders tragisch: Die TV-Bekanntheit hegte ihr Leben lang einen großen Traum. „Ein Partner, ein Kind, eine vernünftige Beziehung – das war immer ihr Herzenswunsch“, enthüllte Naddels Ex-Managerin unter Tränen. Leider ging dieser sehnliche Wunsch nie in Erfüllung.