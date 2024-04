"Ein großer Schock" „Trainspotting“-Darsteller Vincent Friell mit 64 Jahren gestorben

Vincent Friell ist tot. Der schottische Schauspieler wurde nur 64 Jahre alt. Bekannt war er unter anderem für eine Rolle im Kultfilm "Trainspotting" und in der Komödie "Robin Hoods tollkühne Erben".

Der schottische Schauspieler Vincent Friell (1960-2024) ist tot. Der Agent des in Glasgow geborenen Friell habe dies laut übereinstimmender britischer Medienberichte bestätigt.

Seine ersten TV- und Filmrollen hatte Friell in den 1980er-Jahren. Erstmals an der Seite von Joe Mullaney und des ebenfalls verstorbenen US-Schauspielers Ned Beatty (1937-2021) erlangte er in der 1985 veröffentlichten Komödie "Restless Natives" größere Bekanntheit. Der Film von Regisseur Michael Hoffman (67) ist in Deutschland unter dem Titel "Die Touristenfalle" veröffentlicht worden und auch unter dem Zusatz "Robin Hoods tollkühne Erben" bekannt. Weitere – meist kleinere – Rollen folgten bis in die 2010er hinein, darunter auch ein Auftritt als Vater der Figur Diane im Kultfilm "Trainspotting – Neue Helden" von 1996.

Vincent Friell war ein "lustiger, sensibler und fürsorglicher Mensch"

Daneben hatte der Schauspieler Engagements in Serien wie den Sitcoms "Rab C. Nesbitt" und "Still Game". Ian Pattison (73), der Kopf hinter "Rab C. Nesbitt", habe laut der britischen "Sun" erklärt: "Sein Tod ist ein großer Schock für seine vielen Freunde und Arbeitskollegen. Es wird deutlich, wie sehr Vince nicht nur als Schauspieler, sondern auch als lustiger, sensibler und fürsorglicher Mensch geschätzt wurde."

Die schottische Schauspielerin Jane McCarry (53), die ebenfalls in "Still Game" zu sehen war, erklärte demnach: "Ich bin sehr traurig zu hören, dass Vincent verstorben ist. Er war ein reizender Kerl, sehr lustig und ein großartiger Schauspieler."