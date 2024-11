Erst im Oktober traf sie noch Prinzessin Kate in Windsor, jetzt ist die krebskranke Fotografin Liz Hatton im Alter von nur 17 Jahren verstorben. Ihre Mutter teilte die traurige Nachricht in den sozialen Medien.

Die krebskranke Teenagerin Liz Hatton, die erst vor wenigen Wochen noch Prinzessin Kate (42) auf Schloss Windsor traf, ist im Alter von nur 17 Jahren verstorben. Ihre Mutter Vicky Robyana teilte die traurige Nachricht am Mittwoch (27. November) in den sozialen Medien.

Our incredible daughter Liz died in the early hours of this morning. She remained determined to the last. Even yesterday she was still making plans. We are so very proud of the kindness, empathy and courage she has shown in the last year. She was not only a phenomenal… pic.twitter.com/HbmyJYp0XD

— PumpkinsandPost-Its (@2ndtimeMama) November 27, 2024