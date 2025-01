Stars Travis Kelce: Beziehung mit Taylor Swift bringt das „Beste“ in ihm zum Vorschein

Taylor Swift And Travis Kelce - SoHo - New York - 11 10 24 - TheStewartOfNY - GC Images - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2025, 09:00 Uhr

Travis Kelce sprach darüber, dass seine „sehr starke“ Beziehung zu Taylor Swift das „Beste“ in ihm zum Vorschein bringe.

Der Tight End der Kansas City Chiefs ist seit Sommer 2023 mit der Popsängerin zusammen, die bei seinen NFL-Spielen regelmäßig auf der Tribüne sitzt, um ihn anzufeuern.

Und Travis ist der Meinung, dass ihn seine unterstützende Freundin dazu motiviert, auf dem Spielfeld besser zu sein. Kelce verriet in einem Gespräch in der ,The Stephen A. Smith Show‘-Talkshow: „Sie ermutigt mich voll und ganz dazu, dieses Spiel zu genießen. Sie liebt es, zu Arrowhead und zu den Spielen zu kommen und mich dort anzufeuern, also habe ich alle Unterstützung der Welt, um diese Träume weiterhin verfolgen zu können.“ Travis fügte hinzu: „Das Schöne an einer sehr starken Beziehung ist, dass man dann diese Unterstützung bekommt, um sich auf sein Handwerk konzentrieren zu können. Man kann sich darauf konzentrieren, die beste Version seiner selbst zu sein.“ Und auch der Sportstar unterstützt die Karriere der ,Love Story‘-Künstlerin und nahm an ihrer ,Eras Tour‘-Tournee teil: „Ich wollte bei den Konzerten mit dabei sein, sie unterstützen und für sie da sein, um sicherstellen zu können, dass sie sich bei allem, was sie im Leben macht, wohl und unterstützt fühlt.“