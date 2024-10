Stars Travis Kelce: Er will sich beruflich weiter verbessern

Bang Showbiz | 31.10.2024, 11:00 Uhr

Travis Kelce ist der Meinung, dass er bei ‚Grotesquerie‘ einen besseren Job hätte machen können.

Der 35-jährige Sportstar war kürzlich in der Horror-Drama-Serie zu sehen und Travis hat zugegeben, dass er seine eigene Leistung rückblickend eher mit einem kritischen Auge betrachtet.

„Ich habe mich definitiv selbst beobachtet, aber es ist das Gleiche mit meiner Sicht auf Football oder wirklich alles, was ich tue“, erklärte der NFL-Star, der auch die Quizshow ‚Are You Smarter Than a Celebrity?‘ moderiert hat, jetzt in seinem ‚New Heights‘-Podcast. „Sogar bei der Spielshow, die ich auf Amazon gemacht habe, schaue ich mich an und denke: ‚Mann, ich hätte das besser machen können, ich hätte das besser machen können, ich hätte das besser machen können.‘ Ich habe einfach immer diese Mentalität, dass ich Dinge besser machen will als das, was ich vor der Kamera gemacht habe oder was ich in der Vergangenheit gemacht habe.“

Travis gab zuvor zu, dass es ihn früher verrückt gemacht habe, wenn er auf dem Footballfeld unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Der Star der Kansas City Chiefs erklärte auch, wie sich seine Mentalität auf dem Spielfeld im Laufe der Jahre entwickelt hat. „Ich habe vor etwa vier oder fünf Jahren aufgehört, mich um Statistiken zu kümmern. Ich bin einfach rausgegangen und habe angefangen, frei zu spielen und für meine Jungs zu spielen. Ich denke, das ist die bessere Mentalität. Ich denke mehr von Spiel zu Spiel und was meine Aufgabe bei diesem speziellen Spielzug ist.“ Travis war zuvor relativ schlecht in die aktuelle NFL-Saison gestartet, sei jetzt aber viel philosophischer, wenn es um seine eigenen Leistungen geht. Travis, der mit Popstar Taylor Swift zusammen ist, sagte: „Früher habe ich mich sehr, sehr gut geärgert und habe die meiste Zeit fast die Fassung verloren, weil ich nicht diesen Erfolg hatte, weil ich wusste, dass ich das von mir selbst verlange. Ich mag es einfach, das Spiel mit einem so hohen Maß an Verantwortung zu spielen, dass es für mich schwierig ist, damit umzugehen, dass ich mittelmäßig bin oder Statistiken habe, die das repräsentieren.“