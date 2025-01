Film Travis Kelce: Rolle in ,Happy Gilmore 2‘

Taylor Swift And Travis Kelce - SoHo - New York - 11 10 24 - TheStewartOfNY - GC Images - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2025, 11:00 Uhr

Travis Kelce sagt, es sei ein „wahr gewordener Traum“ gewesen, an der Seite von Adam Sandler in ,Happy Gilmore 2‘ zu spielen.

Der 35-jährige American-Football-Star, der mit Pop-Megastar Taylor Swift zusammen ist, hat eine nicht näher bezeichnete Rolle in dem kommenden Film, in dem Sandler seine Rolle als Hauptdarsteller wieder aufnimmt.

NFL-Legende Travis, der als Tight End für die Kansas City Chiefs spielt, gab zu, dass er „ein paar“ Szenen in dem Film hat, und betonte, dass die Erfahrung „völlig verrückt“ sei. In der ,The Pat McAfee Show‘ sagte er: „Das war ein wahr gewordener Traum. Ich dachte, ‚SNL‘ würde der Höhepunkt meiner Schauspiel- und Showman- oder Entertainment-Karriere werden. Mit Happy Gilmore selbst, dem Sandmann und Happy Productions zu arbeiten, war der Hammer.“ Kelce fand Sandler während der Dreharbeiten „abseits der Leinwand genauso cool wie auf der Leinwand“. Er fügte hinzu: „Sie sind so professionell und es macht so viel Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Ich fühlte mich, als würde ich mit dem [Chiefs-Trainer] Andy Reid der Schauspielwelt arbeiten. [Sandler] ist abseits der Leinwand genauso cool wie auf der Leinwand. Das war ein wahr gewordener Traum. Das war großartig.“

Ben Stiller, Julie Bowen und Christopher McDonald werden ebenfalls in dem Film zu sehen sein. Details zum Plot der Fortsetzung wurden noch nicht bekannt gegeben, aber der Originalfilm erzählte die Geschichte des erfolglosen Eishockeyspielers Gilmore, der sein Talent für Golf entdeckt.