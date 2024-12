Stars Travis Kelce spricht über Karriereende

Travis Kelce - October 2024 - Getty Images - Kansas City Chiefs BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2024, 09:00 Uhr

Der Kansas City Chiefs-Spieler äußert sich zu einem möglichen Ende seiner Football-Karriere.

Travis Kelce lässt durchblicken, dass er einen Rückzug aus der NFL in Erwägung zieht.

Der 35-jährige Football-Star, der mit Popstar Taylor Swift zusammen ist, deutete nach dem 21:7-Sieg seiner Kansas City Chiefs gegen die Cleveland Browns am Wochenende an, dass er sich bald aus der NFL zurückziehen könnte.

Travis, der in der Stadt Cleveland Heights aufgewachsen ist, erklärte im ‚New Heights‘-Podcast: „Es fühlte sich so surreal an. Ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, dass ich in Cleveland gespielt habe, aber es fühlte sich irgendwie so an, als würde ich der Stadt ein letztes Hurra geben, bevor ich aufhöre, weil ich in zwölf Jahren nur zweimal dort gespielt habe.“

Der dreifache Super Bowl-Gewinner bemerkte, dass er aufgrund der Terminplanung der NFL vielleicht schon sein allerletztes Spiel in Cleveland gespielt hat. „Wenn wir nicht in den nächsten paar Jahren dorthin geschickt werden, sehe ich nicht wirklich, dass das jemals wieder passiert“, teilte der Sportstar mit.

Anfang des Jahres hatte Travis noch betont, dass er nicht vorhabe, sich aus der NFL zurückzuziehen. Während eines Auftritts in der ‚Rich Eisen Show‘ erzählte er: „Das ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Ich denke, die Aufregung über die Herausforderung in diesem Jahr, es vielleicht ein drittes Mal in Folge zu schaffen – ich denke, das allein war alles, was ich brauchte. Das war ein sofortiger Gedanke, also gab es wirklich keine Chance, dass ich dieses Jahr nicht zurückkommen würde.“