Neue Filmprojekte Travis Kelce: Startet Taylor Swifts Freund bald in Hollywood durch?

Travis Kelce und Popstar Taylor Swift sind seit 2023 liiert. (lau/spot)

SpotOn News | 21.08.2024, 22:31 Uhr

NFL-Star Travis Kelce hat möglicherweise gleich zwei Hollywood-Filmauftritte an Land ziehen können. Der Partner von Taylor Swift steht möglicherweise am Beginn seiner Schauspielkarriere.

Schon im Mai dieses Jahres machte die Nachricht die Runde, dass NFL-Profi Travis Kelce (34) für eine Horrorserie vor der Kamera stehen wird. In der FX-Show "Grotesquerie" von "Dahmer"- und "American Horror Story"-Erfinder Ryan Murphy (58) übernimmt der Partner von Superstar Taylor Swift (34) eine noch unbekannte Nebenrolle. Doch damit nicht genug: Super-Bowl-Sieger Kelce wird auch in der Fortsetzung eines Komödienklassikers von Adam Sandler (57) auftreten – und spielt möglicherweise in Zukunft die Hauptrolle in einer Action-Komödie. Nächste Station Hollywood?

Travis Kelce in "Happy Gilmore 2" zu sehen

Kelce, der in der NFL für die Kansas City Chiefs aufläuft, unterschrieb erst im Mai für zwei weitere Jahre bei seinem Team. Für die Vertragsverlängerung soll er in den kommenden zwei Spielzeiten stolze 34 Millionen US-Dollar kassieren, berichten US-Medien. Doch mit 34 Jahren und am Beginn seiner zwölften NFL-Season scheint der Football-Spieler auch schon an seine Zukunft zu denken.

So bestätigte Comedy-Legende Adam Sandler erst am 20. August in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (49), dass Taylor Swifts Freund in seiner kommenden Komödie "Happy Gilmore 2" auftreten wird. "Er wird vorbeikommen. Er ist ein sehr netter Kerl. Ihr würdet ihn im echten Leben lieben", sagte Sandler "Variety" zufolge dort. Und weiter. "Was für ein großer, gutaussehender Kerl. Lustig und verdammt cool."

Welche Rolle genau Kelce in der Netflix-Fortsetzung übernehmen wird, ist gegenwärtig nicht bekannt. Die Dreharbeiten zu "Happy Gilmore 2" sollen in einigen Wochen beginnen. Ein Starttermin für den Streaming-Film steht noch nicht fest.

Hauptrolle in "Loose Cannons"?

Daneben soll Kelce laut Informationen von "Variety" auch für die Hauptrolle in der Hollywood-Produktion "Loose Cannons" im Gespräch sein. Die Action-Komödie wird von "John Wick"-Macher Chad Stahelski (55) produziert. Es geht um zwei Polizisten, die nicht ganz richtig im Kopf sind, und sich als Team wieder gegenseitig ins Lot bringen sollen, heißt es in der Beschreibung von "Loose Cannons".

Gerade letzteres Projekt könnte den Startschuss für eine veritable Schauspielkarriere von Taylor Swifts Partner bilden. Doch in den kommenden Monaten wird Kelce zunächst noch nicht für das Projekt vor der Kamera stehen. Denn erst steht die NFL-Saison auf dem Terminkalender, die Anfang September beginnt.