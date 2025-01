Schlagzeilen um Rücktritt Travis Kelce: Wegen Taylor Swift setzt er seine Karriere fort

Taylor Swift und Travis Kelce machten im Spätsommer 2023 ihre Beziehung offiziell. (dam/spot)

SpotOn News | 16.01.2025, 15:35 Uhr

In den vergangenen Monaten häuften sich die Schlagzeilen, dass Travis Kelce seine Football-Karriere beenden möchte. Dank seiner Freundin Taylor Swift wird das vorerst aber nicht passieren.

Zuletzt hatten Schlagzeilen die Runde gemacht, dass Travis Kelce (35) seine Karriere als Footballer an den Nagel hängen möchte. Dem ist aber nicht so, wie der Football-Star selbst in der "The Stephen A. Smith Show" vom 15. Januar verriet. Grund dafür sei seine Freundin Taylor Swift (35), die ihn dazu motiviert, seinen NFL-Erfolg fortzusetzen. "Sie ermutigt mich voll und ganz, das Spiel zu genießen", betonte Kelce im Gespräch mit dem Moderator Stephen A. Smith (57). Er habe "alle Unterstützung der Welt bekommen, um diese Träume weiter zu verfolgen" und sei derzeit "so konzentriert wie noch nie".

Seine Einstellung zum Rücktritt ändert sich "täglich"

Trotz der Unterstützung seiner Herzensdame gibt Kelce im Verlauf des Gesprächs zu, an der Fortsetzung seiner Football-Karriere zu zweifeln – seine Meinung zu seinem Ruhestand ändere sich "täglich". "Ich liebe alles, was ich tue… Aber letztendlich bin ich auf dem Feld nicht besonders erfolgreich", gestand der 35-Jährige. Dennoch freue er sich auf die kommenden Spiele. "Ich werde es wie immer neu bewerten [und] mir wahrscheinlich sagen, wie sehr ich diese Sache liebe, und nächstes Jahr werde ich wiederkommen", so Kelce. Er wolle jedoch "nie an den Punkt kommen, an dem ich der Mannschaft nicht mehr zum Sieg verhelfe oder ihr mehr schade als unterstütze".

In zwei Tagen, am 18. Januar, wird Kelce im Rahmen der Play-offs wieder auf dem Football-Feld stehen. Swift, mit der der Sportler seit eineinhalb Jahren zusammen ist, wird ihn dabei vor Ort im Arrowhead Stadium unterstützen – das verriet Kelce selbst in der "Pat McAfee Show". Auf die Frage des Moderators Pat McAfee (37), ob Swift das Spiel der Chiefs gegen die Houston Texans live mitverfolgen wird, antwortete Kelce gewohnt locker: "Oh ja, du weißt es, Baby. Es sind Play-offs!"