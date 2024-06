Stars Travis Scott: Er macht aus Verhaftung Geld

Travis Scott performs onstage during the 66th GRAMMY Awards Feb 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.06.2024, 12:00 Uhr

Travis Scott schlägt Kapital aus seiner Verhaftung, indem er T-Shirts mit seinem Fahndungsfoto verkauft.

Der ‚Sicko Mode‘-Hitmacher wurde nach einer Warnung in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (20. Juni) wegen ordnungswidriger Trunkenheit und Hausfriedensbruch verhaftet und nutzt die Situation bereits für Kommerzielles mit der neuen Ergänzung des Merchandise-Bereichs seiner Website. Das ‚Free the Rage Tee‘ kostet 35 US-Dollar und zeigt Travis‘ Fahndungsfoto in der Mitte, darunter steht in Anführungszeichen der Satz „It’s Miami“.

Im offiziellen Polizeibericht heißt es, dass der 33-jährige Rapper die Aktion nach seiner Festnahme gegenüber der Polizei bereits ankündigte. Ein Teil des Erlöses geht an die Cactus Jack Foundation, die sich zum Ziel gesetzt hat, „das Leben der Jugend zu stärken und zu bereichern, indem sie Zugang zu Bildung und kreativen Ressourcen bietet, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten“. Laut der lokalen Nachrichtenagentur WSVN war der ‚Highest in the Room‘-Hitmacher auf einem Charterboot im Hafen von Miami Beach, als der Besitzer des Schiffes zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens die Polizei rief und Travis aufforderte, zu gehen. Ein Polizeisprecher sagte dem Fernsehsender: „Er war betrunken, verursachte eine Störung und wurde mehrmals gebeten, zu gehen. Travis wurde wütend, schrie Obszönitäten, ging und kehrte zurück, um noch mehr zu stören.“

Ein Polizeibericht, der TMZ vorliegt, erklärte, dass die Polizisten auf einen Streit auf einem der Boote reagierten. Als sie ankamen, stritt Travis mit den Anwesenden auf einer der Yachten, aber die Person, die ihn meldete, bat die Beamten, ihn zu entfernen. Die Polizei begann, Travis von Bord zu eskortieren – angeblich während er Obszönitäten schrie – und brachte ihn zu seinem Auto, vorbei an den Docks, aber er kehrte fünf Minuten später zurück und wurde abgefangen, als er versuchte, zum Boot zurückzukehren. Zu diesem Zeitpunkt soll der ‚Antidote‘-Rapper unberechenbar und angriffslustig geworden sein, weshalb er verhaftet wurde.