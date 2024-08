Rapper soll alkoholisiert gewesen sein Travis Scott nach Schlägerei in Paris festgenommen

Travis Scott beim Basketballspiel USA gegen Serbien. (jom/spot)

SpotOn News | 09.08.2024, 11:21 Uhr

Neuer Ärger für Travis Scott: Der US-Rapper wurde in Paris in Polizeigewahrsam genommen, nachdem er ein Basketballspiel bei den Olympischen Spielen besucht hatte. Der Musiker soll in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein.

Rapper Travis Scott (33) wurde am frühen Freitagmorgen von der Polizei in Paris festgenommen. Laut der Pariser Tageszeitung "Le Parisien", die sich auf Polizeiangaben beruft, sollen Beamte gegen 5 Uhr morgens wegen Gewalttätigkeiten gegen einen Rezeptionisten im Hotel George V im achten Arrondissement von Paris gerufen worden sein.

Demnach soll Scott alkoholisiert gewesen und in eine Ausnüchterungszelle gebracht worden sein. Aufgrund des Alkoholpegels soll der Rapper auch Stunden nach dem Vorfall noch nicht vernehmungsfähig gewesen sein. Die Zeitschrift "Valeurs Actuelles" hatte zunächst berichtet, dass Scott in dem Hotel mit seinem Bodyguard in einen Streit geraten sein soll.

Der 33-Jährige war am Donnerstagabend (8. August) ein prominenter Gast bei den Olympischen Spielen. Er verfolgte das Basketball-Halbfinale der Männer zwischen Serbien und den USA, das das Team USA um die NBA-Stars LeBron James (39), Stephen Curry (36) und Kevin Durant (35) in einer späten Aufholjagd gewann. Scott verfolgte das spannende Spiel im Publikum unter anderem mit seinem Rap-Kollegen Quavo (33).

Festnahme in Miami

Erst im Juni wurde Travis Scott, mit bürgerlichem Namen Jacques Berman Webster II, in der US-Metropole Miami festgenommen. Scott wurde laut dem US-Magazin "People" im angetrunkenen Zustand von Polizeibeamten angetroffen, und schließlich wegen ungebührlicher Trunkenheit und unbefugten Betretens eines Grundstücks festgenommen, nachdem er direkte Anweisungen der Polizei ignoriert hatte.

Scott soll später gegenüber der Polizei zugegeben haben, Alkohol getrunken zu haben. "Es ist Miami", lautete demnach sein Kommentar. Wie "TMZ" am Donnerstag (8. August) berichtete, wurde eine Anklage wegen Trunkenheit fallengelassen, jedoch soll eine Anklage wegen Hausfriedensbruchs noch offen sein, über die am 10. September entschieden werden soll.

Travis Scott, der auf seiner "Circus Maximus World Tour" im Juli auch Konzerte in Deutschland spielte, hat zwei gemeinsame Kinder mit Kylie Jenner (26), Tochter Stormi (6) und Sohn Aire (2).