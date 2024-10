Samtiges Aussehen Trendmaterial Suede: Veloursleder übernimmt im Herbst die Modewelt

Mit Stiefeln aus Suede liegen Modebegeisterte im Herbst voll im Trend. (paf/spot)

SpotOn News | 15.10.2024, 19:01 Uhr

Der Herbst steht für Gemütlichkeit und warme Farben. Kein Wunder also, dass Veloursleder sein Comeback feiert. Suede kommt in dieser Jahreszeit vor allem in Erdtönen daher und begeistert alleine und in Kombination mit anderen Trend-Pieces.

Suede wohin das Auge reicht: Das Veloursleder feiert diesen Herbst sein Comeback. Passend zur Jahreszeit ist das Samtleder vor allem in Braun- und Crémetönen zu sehen. Einzelne Teile aus dem trendigen Material werten jeden Look auf. Aber auch ganze Suede-Outfits sind erlaubt, wie ein Model auf Instagram beweist.

Créme gibt den Ton an

Elsa Hosk (35) rückte den Stoff mit einem monochromen Outfit in den Mittelpunkt. Das Model kleidete sich für eine Fotostrecke ganz in Créme. Auch das Material hielt sie bis auf die Accessoires einheitlich. Sowohl ihre mit großen Brusttaschen ausgestattete Jacke als auch die Hose hatten den charakteristischen Samt-Look. Während sich die Jacke mit einem Gummibund eng um ihre Taille legte, fielen die Beine der langen Hose weit aus. Unter dieser schauten spitz zulaufende Ballerinas hervor. Eine andere Farbe brachte die schwedische Unternehmerin durch die burgunderrote Handtasche ins Spiel.

Suede verspricht Herbst-Feeling

Das samtige Leder erhielt zur Paris Fashion Week zudem nicht nur auf dem Laufsteg viel Aufmerksamkeit. Auch abseits der Modenschau kam das Material unter anderem in einem Outfit der Mode-Influencerin Leonie Hanne (36) zur Geltung. In einer Bilderreihe präsentierte sie eine Tasche aus hellem Suede. Der dunkle Burgunderton ihrer Lederjacke im Oversize-Stil und die Lacklederstiefel sorgten ebenfalls für Herbst-Stimmung. Darunter trug sie ein Top und Shorts. Ihre Haare stylte sie zu einem Dutt, aus dem sie zwei wellige Strähnen löste. Mit einer ovalen Sonnenbrille und einem Paar metallischer Statement-Ohrringe war sie für die Fashion Shows bestens ausgestattet.

Coole Oversize-Kombination

Die Influencerin Teresa Ganser läutete mit einem Instagram-Post die Stiefel-Saison ein, wie sie in der Caption verkündete. Die deutsche Content Creatorin wählte für ein lässiges Outfit kniehohe Stiefel aus hellem Suede. Der hellgraue Oversize-Blazer verdeckte den Rest ihres Looks. Während sie über ihrer rechten Schulter eine kleine Tasche trug, legten sich ihre blonden Haare über ihre linke. Als Finish für das legere Ensemble wählte sie eine breite Sonnenbrille.

Dunkle Kombination für die Herbsttage

Die Bloggerin Lovisa Barkman folgte dem Suede-Trend mit einem langen, braunen Mantel. Ein weiterer Erdton fand sich in ihren dunkelbraunen Lederstiefeln wieder. Als zweite Farbe für ihren Look wählte sie Schwarz als einen starken Kontrast. Da sie den Ton jedoch in ihrer Hose, ihrem Oberteil und ihrer Tasche aufgriff, wirkte die Kombination dennoch stimmig.