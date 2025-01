Hautprobleme in der kalten Zeit Trockene Haut? So gelingt ein makelloses Make-up trotzdem

Mit wenigen Tricks kann auch trockene Haut zum Strahlen gebracht werden. (paf/spot)

31.01.2025

Trockene Haut ist in den Wintermonaten eine große Herausforderung - besonders beim Make-up. Mit diesen Tipps und Tricks wird das Schminken dennoch zum Kinderspiel.

Im Winter ist trockene Haut für viele Menschen alltäglich und bringt einige Probleme mit sich. Nicht zuletzt erschweren Hautschuppen es, einen gelungenen und ebenen Look zu schminken. Betroffene müssen trotz ihres Hauttyps nicht auf Foundation und Co. verzichten. Mit folgenden Tricks gelingt es auch ihnen, ein ebenmäßiges Hautbild zu zaubern.

Feuchtigkeitsspendende Pflege zur Vorbereitung

Die Haut korrekt auf das Make-up vorzubereiten, ist bei trockener Haut noch wichtiger als bei anderen Hauttypen. Peelings helfen, alte Hautschuppen sowie Talg und Unreinheiten zu entfernen, und fördern die Erneuerung der Haut. Wichtig hierbei ist, das Peeling auf die befeuchtete Haut aufzutragen und nicht häufiger als einmal pro Woche anzuwenden. So können Irritationen vermieden werden.

Nach dem Peeling ist die richtige Pflege entscheidend, die den Feuchtigkeitshaushalt wieder in Balance bringt. Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure, Niacinamid, Ceramide und Glycerin weisen beim Kauf den Weg. Unmittelbar vor dem Auftragen des Make-ups kommt ein feuchtigkeitsspendender Primer zum Einsatz, der die Haut auf die Foundation vorbereitet.

Die richtige Foundation verwenden

Bei der Wahl der Foundation ist Vorsicht geboten, denn unter anderem ist oft Alkohol enthalten, was die Haut zusätzlich austrocknet. Daneben sollte auch auf die Art der Foundation geachtet werden. Am besten eignen sich flüssige Produkte oder solche in Créme-Form, da sie sich gut einarbeiten lassen. Wer es natürlicher mag, kann eine BB-Cream verwenden. Alternativ kann auch ein Feuchtigkeitsserum in die Foundation gemischt werden, um einen strahlenden Look zu erzielen.

Tipps für Blush, Highlighter und mehr

Auch Blush sollte nur in einer flüssigen oder Créme-Variante verwendet werden, da die Puder-Version den Blick noch mehr auf die trockene Haut lenkt. Die Wangenknochen und der Nasenrücken dürfen dagegen hervorgehoben werden. Highlighter ohne Glitzerpartikel, aber mit Schimmer sind hier die beste Option. So werden die höchsten Stellen des Gesichts perfekt betont, ohne dass zusätzlich Textur auf der Haut entsteht.

Die Augen können wie gewohnt mit Lidschatten, Kajal, Eyeliner und Wimperntusche in den Fokus gerückt werden, da auch bei trockener Haut die Lider meist trotzdem mit genug Feuchtigkeit versorgt sind.

Lippen pflegen

Bei kalten Temperaturen und trockenen Wetterverhältnissen ist nicht nur die Gesichtshaut gestresst. Auch die Lippen benötigen häufig mehr Feuchtigkeit, die natürliche Öle zurückgeben können. Retter sind hierbei Jojobaöl, Arganöl oder auch Sheabutter. Wie die Haut sollten auch die Lippen regelmäßig gepeelt werden, um abgestorbene Hautschuppen sanft abzulösen. Nach Peeling und Pflege sind sie bereit für einen Lippenstift oder einen Lipgloss, der sie besonders strahlen lässt.