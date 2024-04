"Ich habe nie gedacht, dass ich das tue" Trotz Angst vor der Ehe: Manuel Cortez verkündet seine Verlobung

Saina Bayatpour und Manuel Cortez haben sich verlobt. (eyn/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 13:24 Uhr

Manuel Cortez und seine Partnerin Saina Bayatpour haben sich verlobt. In seinem Podcast thematisiert er diesen Schritt. "Das ist für mich eine große Sache, denn ich habe vor dem Heiraten immer sehr viel Angst gehabt", erklärt der Schauspieler.

Manuel Cortez (44) ändert seinen Lebensplan. Seit 2021 ist der Schauspieler mit der Unternehmerin Saina Bayatpour liiert. Jetzt verkündet er die Verlobung. "Das ist für mich eine große Sache, denn ich habe vor dem Heiraten immer sehr viel Angst gehabt und wollte das nie. Ich habe nie gedacht, dass ich das jemals tue", erzählt er in seinem Podcast "Freigeist by Manuel Cortez".

Die Scheidung seiner Eltern habe den "Verliebt in Berlin"-Star so geprägt, dass er immer negativ auf die Ehe geblickt habe. "Ehe war für mich immer die Aufgabe der Freiheit, für den Mann der Totalverlust durch die Scheidung, die Knechtschaft", führt er aus. Jetzt habe Cortez sich aber dazu entschieden, sich selbst die Erfahrung einer Ehe zu ermöglichen. "Heiraten per se ist genauso wenig gut, wie es schlecht ist. Es ist immer die Frage, warum man es tut, mit wem man es tut und was man für sich daraus gewinnen kann", erklärt er.

Manuel Cortez schrieb für den Antrag ein Lied

Im Podcast verrät der 44-Jährige auch einige Details über seinen Antrag. "Ich habe Saina gefragt, ob sie mich heiraten will, an ihrem Geburtstag im Februar. Ich habe ihr ein Lied geschrieben, habe mich hingesetzt und habe ihr dieses Lied vorgesungen. Und sie hat Ja gesagt", berichtet er. Jetzt rücke der Termin der Eheschließung schon immer näher.

"Ich freue mich darauf, etwas Neues für mich in diesem Leben zu erleben. Und ich freue mich auch einfach mega auf die Hochzeit, alle Freunde kommen. Wir gucken uns gerade so schöne Locations an", schwärmt Cortez. Seine Familie sei bereits fest in die Hochzeitsplanung involviert.

Verlobungsvideo auf Instagram

Die freudige Nachricht ihrer Verlobung gab das Paar ursprünglich mit einem Video auf Instagram bekannt. "Wir werden heiraten. Es ist so leicht, 'Ja' zu sagen, wenn sich 'für immer' so frei anfühlt. Gemeinsam haben wir schon viel erlebt, sind zusammen gewachsen, gereift, geheilt", schrieben sie zu dem Clip mit ihren schönsten Momenten. Cortez und Bayatpour hätten ineinander ihren "Seelenpartner" und die bedingungslose Liebe gefunden.

Manuel Cortez und Saina Bayatpour sind seit drei Jahren offiziell zusammen. Zuvor war der "Anna und die Liebe"-Darsteller mit der Designerin Miyabi Kawai liiert. 2019 folgte die Trennung nach 14 gemeinsamen Jahren.