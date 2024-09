Beide am Mittwochabend bei RTL TV-Duell mit Stefan Raab: Das sagt Dieter Bohlen zum Konkurrenzkampf

Am Mittwochabend locken sowohl Dieter Bohlen mit "Deutschland sucht den Superstar" als auch Stefan Raab mit seiner neuen Show vor die Bildschirme. (the/spot)

SpotOn News | 18.09.2024, 18:12 Uhr

Ein Duell der TV-Titanen? Am Mittwochabend starten sowohl Stefan Raab als auch Dieter Bohlen mit ihren Sendungen zur Prime Time bei RTL - der eine im linearen Programm, der andere beim Streamingdienst RTL+. Das denkt Bohlen über seinen neuen Sender-Konkurrenten.

Am Mittwochabend (18. September) muss sich das deutsche Fernsehpublikum zwischen zwei TV-Legenden entscheiden – und das auch noch beim gleichen Sender: Zum einen feiert Stefan Raab (57) um 20:10 Uhr beim Streamingdienst RTL+ sein TV-Comeback mit der ersten Ausgabe seiner neuen Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab". Zum anderen startet um 20:15 Uhr im linearen Programm bei RTL die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" mit Chefjuror Dieter Bohlen (70).

Doch von hartem Konkurrenzkampf keine Spur: Wie Bohlen im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung verraten hat, freut er sich sogar darüber, dass sein TV-Kollege Stefan Raab nach so langer Abstinenz bei seinem langjährig angestammten Sender den Weg zurück auf die Fernsehbühne gefunden hat.

Dieter Bohlen freut sich über Stefan Raab bei RTL

"Ich hatte ja einige Gespräche mit Stefan, in denen ich ihn immer aufgefordert habe, zum größten Privatsender zu kommen. Ich habe ihm RTL immer wärmstens empfohlen", erklärt das "DSDS"-Urgestein. "Deshalb freut es mich, dass er jetzt – wie ich – bei RTL seinen Sender gefunden hat."

Eine kleine humorvolle Stichelei gegen seinen neuen Sendeplatz-Konkurrenten gibt es allerdings trotzdem: "Der Unterschied zwischen uns beiden ist ja, dass ich mir nicht auf die Rübe hauen lassen muss, um bei RTL eine Sendung zu kriegen. Ehrlich gesagt, würde ich so was nicht machen", so Dieter Bohlen, um mit den besten Wünschen abzuschließen: "Ich wünsche Stefan viel Glück mit seinen neuen Vorhaben."

Am heutigen Mittwochabend (18. September) feiert Entertainer Stefan Raab sein Comeback als Showmaster. In "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" ("DGHNDMBSR") tritt er gegen einen von fünf Kandidatinnen und Kandidaten im Kampf um eine Million Euro an. Aufgezeichnet wurde die Auftaktshow am Dienstag, zu sehen ist ab 20:10 Uhr bei RTL+. Neue Ausgaben wird es immer mittwochs um dieselbe Zeit geben.