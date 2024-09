Er wurde 74 Jahre alt TV-Schuldnerberater Peter Zwegat ist tot

Peter Zwegat mit seiner Frau Liane Scholze im Jahr 2018 in Berlin. (dr/spot)

SpotOn News | 30.09.2024, 12:40 Uhr

Peter Zwegat ist tot. Der beliebte TV-Schuldnerberater, bekannt aus dem RTL-Format "Raus aus den Schulden", ist im Alter von 74 Jahren "plötzlich und unerwartet" verstorben.

Er war Deutschlands bekanntester – und zweifellos auch beliebtester – Schuldnerberater. Peter Zwegat ist bereits im August im Alter von 74 Jahren verstorben. Das gab sein ehemaliger Sender RTL bekannt. Zwegat, vor allem bekannt aus dem Reality-TV-Format "Raus aus den Schulden", sei der Meldung zufolge "plötzlich und unerwartet" gestorben. Markus Küttner, Unterhaltungschef von RTL, spricht in einem Nachruf von einem "einzigartigen Experten und Menschen, der stets mitfühlend und verständnisvoll war".

Video News

Zwegat habe mit seinem außergewöhnlichen Engagement und seiner Herzenswärme zahlreichen Menschen geholfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Seine Fähigkeit, komplexe finanzielle Probleme verständlich zu erklären und Lösungen anzubieten, sei "beeindruckend" gewesen. Ihm zu Ehren wird auch das aktuelle Programm geändert: Beim Spartensender RTLup laufen am Montag, dem 30. September, ab 20:15 Uhr ausgewählte "Raus aus den Schulden"-Folgen, im Hauptprogramm RTL entsprechend am Samstag, dem 5. Oktober, ab 13:05 Uhr.

Peter Zwegat: Beerdigung im engsten Kreis

Zwegat hinterlässt seine Frau Liane Scholze, die er 2011 nach rund fünf Jahren Beziehung auf Sansibar heiratete. Die Beisetzung fand laut RTL-Angaben im engsten Kreise statt. Der gebürtige Berliner Zwegat studierte nach einer Ausbildung zum Verwaltungsbeamten Sozialpädagogik und war bis Ende der 80er-Jahre bei der Jugendhilfe Berlins tätig. Anschließend wechselte er zum Verein "Dienstleistung für Arbeitnehmer und Betriebe" und wurde Schuldner- und Insolvenzberater.

Ab 2007 bis 2015 war er in ca. 140 Folgen der RTL-Reality-TV-Serie "Raus aus den Schulden" und zahlreichen Sondersendungen zu sehen, in der er überschuldeten Menschen half, wieder auf die Beine zu kommen. Zudem trat er in unterschiedlichen Talkshows auf, hatte Gastauftritte in Comedy-Formaten und war unter anderem auch Kandidat bei einem Prominentenspecial von "Wer wird Millionär?" im Jahr 2009.