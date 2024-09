Mord mit Aussicht, besseresser, ... TV-Tipps am Dienstag

"Mord mit Aussicht: Mörderspiel": Marie (Katharina Wackernagel, l.), Heino (Sebastian Schwarz, r.) und Jenny (Eva Bühnen) packen die Mordwaffe zur Beweissicherung in eine Plastiktüte. (cg/spot)

SpotOn News | 10.09.2024, 06:01 Uhr

In "Mord mit Aussicht" (Das Erste) muss Marie Gabler das Rätsel um eine tote Nonne lösen. Sebastian Lege deckt im ZDF die weltweit größten Tricks der Lebensmittelindustrie auf. Außerdem werden vier Genies durch einen kosmischen Unfall zu den "Fantastic 4" (kabel eins).

20:15 Uhr, Das Erste, Mord mit Aussicht: Mörderspiel, Krimiserie

In Hengasch steht das beliebte Krimispiel an, das diesmal in der Kirche von Pastor Putterman (Johannes Rotter) unter der Leitung der engagierten Pastoralreferentin Irene Kübel (Svenja Hermuth) stattfindet. Die Teilnehmer sind begeistert, nur Marie (Katharina Wackernagel) ist verärgert, da sie keine Einladung erhalten hat. Doch später in der Nacht wird Alarm ausgelöst: Irene Kübel ist ermordet worden. Marie erkennt schnell, dass der Täter oder die Täterin unter den Mitgliedern des Krimiclubs zu finden sein muss. Bei ihren nächtlichen Befragungen stellt sie fest, dass alle Beteiligten Konflikte mit der peniblen Frau Kübel hatten und stößt dabei auf schockierende Geheimnisse, die in die Vergangenheit und zu Pastor Puttermanns Vorgänger führen.

20:15 Uhr, ZDF, besseresser: Sebastian Lege deckt auf, Food-Reportagereihe

Sebastian Lege enthüllt die größten Geheimnisse der Lebensmittelindustrie weltweit. Dabei widmet er sich einer der bekanntesten Marken der Welt: Coca-Cola. Es gibt kaum einen Ort, an dem die berühmte Limonade mit der unverwechselbaren Flasche nicht erhältlich ist. Jeder kennt diese süße Brause, die in verschiedenen Varianten angeboten wird: Classic, light, zuckerfrei, mit Vanille-, Kirsch- oder Himbeergeschmack. Ob mit oder ohne Koffein, in Dosen, Glas- oder Plastikflaschen, in unterschiedlichen Größen – Menschen auf der ganzen Welt scheinen süchtig nach diesem Getränk, das globalen Einfluss hat. Sebastian Lege reist nach Mexiko und macht dort erschreckende Entdeckungen.

20:15 Uhr, kabel eins, Fantastic 4, Fantasyaction

Reed Richards (Miles Teller) und seine Freunde Susan (Kate Mara), Johnny Storm (Michael B. Jordan) und Ben Grimm (Jamie Bell) entwickeln nach ihrer Rückkehr aus einem anderen Universum außergewöhnliche Superkräfte. Während sie sich dem Militär zur Verfügung stellen, gelingt es Reed zu fliehen. Er ist fest entschlossen, eine Möglichkeit zu finden, die Transformationen rückgängig zu machen. Dabei stößt er auf den gefährlichen Dr. Doom (Toby Kebbell), der ebenfalls verändert wurde.

20:15 Uhr, 3Sat, Schwarzach 23 und die Jagd nach dem Mordsfinger, Krimigroteske

Am Münchener Flughafen wird bei Tagesanbruch der tote Willy entdeckt. Er wurde erstochen, ist verblutet und anschließend noch überfahren worden. Franz Germinger Junior (Maximilian Brückner) übernimmt den Fall. Ein rechtsextremer Taxifahrer, zwei geheime Agenten und die exzentrische Tochter des Opfers bringen ihn dabei gehörig durcheinander. Doch er bekommt Unterstützung von seiner Schwester Anna (Marlene Morreis), die sich – obwohl nicht befugt – wieder einmal in die Ermittlungen einmischt. Kollege Karl (Jockel Tschiersch) vermutet, dass hier etwas Großes im Gange ist – und damit liegt er nicht ganz falsch.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Die letzte Reise, Krimi

Am Westhafen wird die Leiche eines Wachmanns im Wasser gefunden, doch es gibt keine Hinweise auf den Täter. Niemand scheint etwas bemerkt zu haben. Das starke Team beginnt mit den Ermittlungen und richtet sein Augenmerk auf den Spediteur Kunze (Johann von Bülow), der jedoch nicht als Verdächtiger infrage kommt. Die Überprüfung der Überwachungskameras bringt schließlich drei Unbekannte ins Visier, die am Tatort gesehen wurden. Einer von ihnen sieht Ben Kolberg (Kai Lentrodt) erstaunlich ähnlich.